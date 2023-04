Huw Bevan, nouveau directeur de la performance du pays de Galles

La fédération galloise a nommé Huw Bevan comme nouveau directeur de la performance, par intérim. Le Gallois travaillait avec les USA depuis 2018 et il remplace Nigel Walker.

Huw Bevan est le nouveau directeur de la performance du pays de Galles. Il remplace Nigel Walker, qui est devenu directeur général par interim suite à la démission de Steve Phillips, accusé de sexisme au sein de la fédération galloise. Huw Bevan, ancien talonneur de Cardiff et Bridgend, travaillait dans le staff d'USA Rugby depuis 2018. Il sera chargé d'améliorer en autres les performances de l'équipe de Warren Gatland, et de développer le rugby féminin.

\ud83c\udff4?????? Huw Bevan joins as Interim Performance Director



Read more below \ud83d\udc47#WelshRugby — Welsh Rugby Union \ud83c\udff4?????? (@WelshRugbyUnion) April 5, 2023

"C'est une excellente opportunité de travailler au pays de Galles, pour mon pays d'origine et d'avoir un impact positif", a déclaré Bevan. "Il y a des problèmes et beaucoup à faire, mais je n'ai jamais été du genre à fuir un défi." "Huw est un directeur de performance expérimenté et talentueux avec une connaissance intime du paysage du rugby gallois, a déclaré Nigel Walker, mais aussi une expérience impressionnante dans le sport de performance en dehors du rugby et une variété de rôles différents à travers le monde".