Les Lyonnais ont bien failli perdre leur trophée sur la pelouse de Jean-Bouin. Dans une première mi-temps où les deux équipes ne parvenaient pas vraiment à se départager et dans une deuxième où le Stade français frappait fort d'entrée de jeu, rien ne laissait entrevoir une victoire du Lou. Pourtant ce sont bien les hommes de Xavier Garbajosa qui l'ont emporté 24-41 dans une fin de match complètement folle avec en prime une qualification en quart de finale de Challenge Cup.

Les impacts comme l’intensité de ce match étaient impressionnants dans le premier acte mais le spectacle proposé n’était pas passionnant. Le tout dans un Stade Jean Bouin qui n’avait pas fait salle comble. Le tableau de score est débloqué par Joris Segonds dès la sixième minute mais Stoppage lui répond dans la foulée. Le décor est planté, à l’image du classement de ces deux équipes en Top 14 (troisième et quatrième) la rencontre va être serrée.

Un premier acte timide

On vous avait prévenu, ça tape fort dans ce premier acte…même un peu trop parfois. Après 20 minutes de jeu Paris décide d’accélérer et Ahmed pense plonger dans l’en-but. Mais l’obstacle s’appelait Veredamu. Le plaquage du centre est viril et incorrect. La sanction est lourde carton jaune et essai de pénalité. Paris semble avoir mis la main sur le match.

Mais les locaux se relâchent et Sopoaga ne se prive pas pour rajouter 6 points avant la mi-temps. 10-9 à la pause, comme prévu, c'est serré mais les spectateurs n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent.

C'est au retour des vestiaires que le vrai spectacle commence. D'abord c'est Paris qui frappe fort d'entrée. Le LOU est très indiscipliné et Segonds redonne 7 points d'avance aux siens après 45 minutes de jeu. Mieux, deux minutes plus tard Dachary plante le deuxième essai parisien. Les hommes de la capitale s'envolent 21-9, on joue la 47e minute.

Paris a manqué de fraîcheur

S'entame alors une remontée Lyonnaise avec un essai de pénalité accordé aux visiteurs, mais surtout un interminable chassé-croisé qui va durer plus de 20 minutes. 20 minutes durant lesquelles Paris perdra son avantage par deux fois.

Il faut attendre les 5 dernières minutes de la rencontre pour voir le LOU faire totalement exploser les parisiens. D'abord grâce à un Sopoaga des grands soirs impeccable dans l'exercice du but qui passe à la 75e une pénalité de 50 mètres, 24-29. Les Parisiens sont capot ouvert et Lyon le sait. Deux minutes plus tard, sur un groupé pénétrant d'école à 5 mètres de la ligne Marchand met fin à tout suspense. Pire pour les hommes de Gonzalo Quesada, sur le renvoi la défense se troue et Veredamu laisse la défense de marbre, il trouve Dumortier qui vient clore la rencontre.

Les Parisiens ont clairement manqué de fraîcheur pour tant la victoire leur tendait les bras pendant 70 minutes. L'envie des Lyonnais de conserver leur titre a aussi sûrement fait pencher la balance.

Les Lyonnais vont retrouver Toulon au prochain tour, les hommes de la rade tombeurs des Cheetahs 36-21 plus tôt dans la journée. Pour rappel, c'était l'affiche de la finale de cette Challenge Cup l'an passé.