L'Aviron bayonnais poursuit son mercato de grande envergure. Selon les informations de l'Équipe, le club basque a acté la prolongation de contrat de son deuxième ligne Konstantine Mikautadze. Au niveau du staff, ça bouge aussi : Rémi Vaquin et Nick Abendanon seraient en contact avec Bayonne.

Depuis le licenciement d'Antoine Battut suite à un souci extra-sportif, le staff bayonnais est en manque de personnel. C'est donc tout naturellement que le club de Philippe Tayeb s'est lancé à la recherche d'un renfort au sein de son encadrement sportif. Selon les informations de l'Équipe, et alors que Julien Le Devedec aurait décliné la proposition, deux noms sont évoqués pour intégrer le banc bayonnais aux côtés de Gregory Patat : Rémi Vaquin et Nick Abendanon. Le premier avait quitté le Top 14 en 2020 avec Christophe Laussucq, après un début de saison catastrophique avec Agen, et collaborait depuis avec la FFR. Il pourrait prendre en charge la touche bayonnaise.

Abendanon est lui toujours sous contrat avec Vannes. Gravement blessé au biceps, celui qui espère revenir pour les deux derniers matchs de la saison de Pro D2 a déjà annoncé qu'il prendrait sa retraite cet été. Un avenir d'entraîneur serait alors loin d'être incongru. Il aurait été contacté par Bayonne pour devenir entraîneur des skills. Auteur d'un mercato très ambitieux, l'Aviron bayonnais va aussi enregistrer la prolongation de contrat de son deuxième ligne Konstantine Mikautadze, toujours selon le quotidien sportif. Le Géorgien (31 ans), se serait engagé pour deux années, dont une en option.