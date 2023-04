Ce samedi, Albi recevait Tarbes dans son antre. Un match d'une importance capitale pour les Albigeois qui ont à cœur de conserver leur place dans le top 6 face à des Tarbais qui, eux, doivent encore s'accrocher pour tenter d'y entrer. Une rencontre sous tension qui a rapidement dégénéré. Peu avant le quart d'heure de jeu, une violente bagarre générale a éclaté.

Ce sont des images que l'on n'a plus vraiment l'habitude de voir à ce niveau-là... À Albi, alors que les hommes de Mathieu Bonello recevaient Tarbes pour le compte de la 23e journée de Nationale, une bagarre générale a éclaté entre les deux équipes. Alors que les Tarbais sont à quelques centimètres de l'en but des locaux, l'arbitre de la rencontre siffle un en-avant du Stado TPR. Les joueurs se relèvent et les premières bousculades apparaissent. Mais cela ne va pas s'arrêter à de simples "chamailleries" comme on a souvent l'habitude d'en voir.

? Le double carton rouge !!!

Un double carton rouge

En un rien de temps les joueurs s'attrapent par le maillot et les premiers coups de poing sont assenés. Sur les images, on peut voir de violents coups, le pilier droit d'Albi mettant même un joueur au sol. Les coups de sifflet de l'arbitre n'y font rien mais peu à peu les esprits se clament. Après une telle action, l'arbitre décide de sanctionner les deux équipes : "Il y a un accrochage mais il ne se passe absolument rien. Ensuite ça dégénère, il y a deux coups de poing, c'est carton rouge pour les deux". Les joueurs se plaignent mais impossible de négocier, "dehors !" lâche l'arbitre. Léo Saint-Guilhem (Tarbes) et Mohsen Essid (Albi) sont donc exclus. Albi et Tarbes finiront ce match à 14 contre 14.