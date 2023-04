Le Stade rochelais s'en sort miraculeusement face à Gloucester et ne lâche pas son trophée ?

Gros ouf de soulagement au stade Marcel-Deflandre. Les Rochelais, opposés aux Anglais de Gloucester se qualifient en quart de finale de Champions Cup grâce à un essai dans les dernières minutes de Teddy Thomas (29-26). Mais que ce fut difficile pour les champions d'Europe en titre qui se sont fait très peur. Au tour suivant, la bande à O'Gara retrouvera les Saracens ou les Ospreys.

En première période, la Rochelle a pris le match par le mauvais bout. Sur une penaltouche dans les 15 mètres des Maritimes, Gloucester a trouvé une solution dans l’axe du terrain. Sur une passe au cordeau d’Atkinson, Harris est passé entre Hastoy et Danty pour filer entre les perches (3-7, 14e). Avec trois points de plus de Twelvetrees, les partenaires de Rees-Zammit ont même réalisé le premier écart significatif de cette partie (3-10, 15e).

La Rochelle a côté de son assiette

Pour se remettre la tête à l’endroit, les Jaune et Noir ont insisté sur leur force. Atonio a glané trois pénalités en mêlée pour remettre la tête à l’endroit aux siens. À force d’insister dans ce secteur de jeu, à cinq mètres de l’en-but, Bourgarit a conclu le travail (10-10, 23e).



Devant un public en fusion, Teddy Thomas a redonné l’avantage à son équipe. Sur un coup de pied à suivre, proche de la ligne de touche, l’ailier a profité d’une mésentente entre Rees-Zammit et Twelvetrees pour réaliser un arrachage sur le dernier nommé et marquer en coin (15-10, 25e). On a pensé que La Rochelle allait désormais dérouler.

Décevant en Premiership, Gloucester a décidé de montrer son meilleur visage. Sur une montée défensive à contretemps de Thomas, Thorley a trouvé un espace et percé sur quarante mètres. Venu à sa hauteur, Rees-Zammit a été repris par Dulin. Sur le renversement, en bout d’aile, le deuxième ligne Clarke a réalisé un plongeon fabuleux pour marquer juste à côté du poteau de coin (15-15, 34e). Juste avant la pause, Hastoy a manqué l’occasion de prendre le score en frappant le poteau sur une pénalité (15-15, 40e+2). Non, décidément, La Rochelle n’était pas dans son assiette.

Dès l'entame de la seconde période, la bande à O'Gara a montré beaucoup plus de sérieux. Toujours aussi dominateurs devant, à l'image d'un Alldritt conquérant, les Rochelais ont mis au supplice leurs adversaires sur les mauls portés. Ludlow a été averti (47e), et Kerr-Barlow, en filou, est venu marquer à proximité d'un ruck (22-15, 48e). Avec le vent dans le dos, les Maritimes ont eu toutes les cartes en main. Sauf qu'à force de surjouer, ils ont fini par déjouer.

Thomas a répondu à Rees-Zammit

En infériorité numérique, Gloucester, qui a profité de la passivité défensive adverse notamment chez les trois-quarts, a continué à déplacer le ballon. À la suite d'une combinaison, Chapman a joué dans le sens vers Twelvetrees. L'ouvreur a déposé, d'une passe au pied, le ballon dans les bras de Rees-Zammit (22-20, 51e). Sur l'action qui suit, l'ailier gallois, en très grande forme, a été tout proche de s'offrir un doublé mais son coup de pied à suivre, à la suite d'une percée de 40 mètres, a fini sa course en ballon mort.

Néanmoins, sur une faute au sol de Bourgarit, La Rochelle, pénalisée plus de dix fois dans cette partie, s'est retrouvée derrière son adversaire. À 22 mètres, sur la gauche, Twelvetrees a réglé la mire (22-23, 56e). Marcel-Deflandre a commencé à douter, et les multiples erreurs de ses ouailles ont tendu de plus en plus l'atmosphère. Pour un déblayage illicite, Colombe, qui n'a pas été en mesure d'aplatir quelques minutes auparavant une belle opportunité, a écopé d'un carton jaune (69e). De plus de quarante mètres, l'ouvreur de Gloucester a fait jouer son expérience (22-26, 70e). Tout proche du précipice, les pensionnaires de Deflandre s'en sont remis à Thomas.

Après avoir pilonné la ligne d'en-but, et face à la bravoure de leurs adversaires, les Rochelais ont pris le pas de changer de stratégie. Sur une belle passe tendue de Dulin, l'ex-ailier du Racing 92 s'est joué des derniers défenseurs sur un crochet intérieur pour filer, par la petite porte, en quart de finale (29-26, 80e). Au micro de beIN Sport, l'intéressé était agacé par la copie rendue : "Il ne faut pas retenir mon essai. On doit retenir notre performance. Elle n’est pas de qualité. On passe une marche, mais on s’est mis en danger. Les adversaires se disent qu’il y a quelque chose à faire chez nous désormais. On doit se remettre au boulot dès lundi." Aucun doute que Ronan O'Gara plussoie les dires de son protégé. L'essentiel est ailleurs, ce samedi, La Rochelle est toujours en lutte pour réaliser un doublé.