Toulon s'impose avec conviction face aux Cheetahs (36-21) pour ces huitièmes de finale de la compétition au Stade Mayol. Après une première période maîtrisée, les Varois ont su contenir les assauts des Sud-Africains par la suite, pour s'assurer le gain de ce duel et se qualifier sans trembler pour les quarts de finale.

C'était un match où le RCT avait tout à gagner. Accueillir les Cheetahs à la maison pour ce huitième de finale de la Challenge Cup pouvait permettre d'accentuer une dynamique qui se dessine clairement depuis des semaines. Pourtant malmenés par des Sud-Africains décidant de confisquer le ballon dans le premier quart d'heure, Thomas Salles et les locaux viendront ouvrir les hostilités après une belle combinaison au large (7-0, 14 ème). Confrontés au fort vent de face, les Sud-Africains multipliaient les possessions, en tentant de conserver le ballon et d'envoyer ses flèches Kasende et Mafura vers les extérieurs. Peine perdue avec des Toulonnais récoltant un grand nombre de pénalités et se montrant digne de confiance dans le secteur défensif à proximité de leur ligne.



Le RCT appliquait alors les vieilles recettes. Un ballon porté puissant et Baubigny fut propulsé derrière la ligne avec l'aide de ses partenaires (12-0, 31 ème). Un écart satisfaisant mais sur lequel les Varois désiraient encore capitaliser. L'inspiration de Paillaugue fut d'ailleurs délicieuse. Un départ derrière un ruck où la troisième ligne brillait par son absence, un par-dessus intelligent et un rebond favorable plus loin pour Luc qui n'a plus qu'à se saisir de l'offrande pour le troisième essai (19-0, 40 ème). Du cousu main pour des locaux bien installés dans la partie mais qui savaient aussi qu'ils devraient subir le fort vent de face pour la suite.

Le petit filou de Paillaugue qui s'échappe et envoie Luc à dame !\ud83d\ude0d#RCTCHE pic.twitter.com/XH1Fizg5go — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 1, 2023

Les Varois déroulent leur rugby

Et les réjouissances furent vite rassurantes, même si Van Rensburg marquait un essai rapide en guise de réponse adverse (19-7, 43 ème). Isa, d'un numéro en soliste impressionnant (48 ème) et un doublé de Wainiqolo toujours aussi affûté (54 ème, 69 ème) assurant une marge de manœuvre suffisante pour éloigner une menace somme toute timide de la province visiteuse. Toulon faisant admirer cette capacité à contrer, à faire vivre le ballon et en respectant à la lettre les consignes contre le vent. Bernardo aura beau réduire l'écart pour l'honneur (72 ème, 36-21), le niveau était trop important pour rivaliser face à des Varois concentrés sur l'objectif et qui n'auront jamais failli dans leur entreprise.



Les Toulonnais poursuivent donc leur route dans la compétition. Qualifiés pour les quarts de finale, les Varois attendront le dénouement entre le Stade Français et le LOU pour connaître leur futur adversaire. Une chose est certaine, avec un tel appétit et une conjoncture positive, le RCT affole les compteurs et se donne les moyens de vibrer pour cette fin de saison.

Pour les Sud-Africains, c'est la conclusion d'un premier chapitre européen assez timide. Pas véritablement invités dans cette rencontre, les garçons d'Hawies Fourie n'ont jamais été en mesure d'inverser le scénario proposé. Le retour à la compétition domestique sera plus rapide que prévu, à commencer par un voyage aux Lions, qui quant à eux disputeront leur huitième de finale de cette édition face au Racing 92.