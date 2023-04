Malgré la nette victoire face aux Cheetahs (36-21), le manager général du Rugby Club Toulonnais s’est montré critique sur la prestation de ses hommes. Sur une bonne dynamique globale, le patron du sportif varois veut voir son équipe grandir dans la gestion des rencontres.

La qualification est là, êtes-vous satisfait de la performance ?



C’est bien de prendre la victoire. C’est le propre de la phase finale. Mais, on a été inconstant sur l’ensemble du match. On a fait preuve de solidarité, on n’a pas lâché. On sort avec une première période qui nous protège pour la deuxième... Heureusement ! On a pris pas mal d’essais. Il y a des choses qui semblent évidentes à maîtriser où l'on n’a pas été précis. On a bien réalisé les choses difficiles. Il y a du bon et du moins bon. Ça permettra à tout le monde de basculer sur le prochain match et de se remettre en question. On se doit de le préparer bien mieux. On doit être focus. Sur un match de phase finale, tu payes cash des fautes commises cette après-midi.

Toulon s'impose sans difficultés et file en quarts !



Le film du match > https://t.co/ulugyTg73b pic.twitter.com/uM3gmGL1UA — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 1, 2023



Qu’est-ce qui t’a agacé particulièrement ?



On a manqué de qualité sur nos sorties de camp. Il y a eu des mauvais choix sur les lancements. On s’est précipité sur deux ou trois actions dans notre camp. On doit être à l'initiative. C’est important d’aller chercher, c’est comme ça que tu gagnes. Par contre, tu dois rester la tête froide. C’était un match de phase finale ! On doit apprendre de ce genre de match. On est heureux de passer ce tour, mais on doit progresser collectivement sur l’emprise que l’on doit avoir sur un match à élimination.



Pour vous, Toulon a-t-il fait preuve de suffisance ?



On s'est dit rapidement que ça allait être réalisable pour se qualifier. On a marqué deux ou trois fois, on s’est relâchés sur beaucoup de choses. On doit grandir pour devenir clinique de bout en bout. C’est ce type de match que l’on aura à jouer en Top 14 et en Coupe d’Europe. Il reste cinq matchs, et la coupe d’Europe, on doit apprendre dans l’enthousiasme et le fait d’entreprendre. C’est notre ADN, mais il faut aussi être clinique dans la réalisation. Désormais, on aimerait mieux maîtriser notre jeu. On a de l’ambition. On ne doit pas se contenter de ce genre de prestation. On a fait de bonnes choses. Mais, avec l’ensemble du staff et des joueurs, on a envie de mieux maîtriser nos gestes. On doit avoir une meilleure maîtrise notamment sur nos temps forts. Ce n’était pas assez franc dans ce qui était nécessaire ou pas. On ne reconnaît pas les temps forts et faibles. On s’use parfois dans des tâches inutiles.



Jérémy Sinzelle a crevé l’écran. Qu’est-ce que vous pensez de sa prestation ?



Il a été très bon. Il est à la fois bon dans la réalisation, et dans la communication. Il a réalisé des choses délicates techniquement. Il est capable de le faire. Il a amené de l’alternance. Il a bien communiqué avec les autres. Il est précieux. Je suis heureux pour lui.



Avez-vous une préférence entre Lyon ou Paris ?



On veut juste savoir qui on va jouer (rires). On doit être focus sur ce que l’on peut maîtriser. On a joué les deux, il y a quelques semaines. Mais, on ne va pas faire les mêmes choses. On doit apporter des améliorations sur notre rendement. On va avoir ça en tête toute la semaine. On n’est pas tombé, mais dans notre tête, on se doit d’aller chercher bien mieux que ça.