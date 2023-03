On connaît le théâtre de la finale de Nationale. Cette finale se jouera le 27 mai au stade Maurice Trelut dans la ville de Tarbes.

La Nationale, qui correspond au dernier niveau avant le monde professionnel est une compétition phare du rugby fédéral du rugby français. Pour déterminer le vainqueur de la saison 2022/2023, c’est à Tarbes que se déroulera la finale le samedi 27 mai. Le Stado Tarbes Pyrénées Rugby, candidat pour y accueillir le dernier match de la saison a été désigné comme organisateur.

Pour Patrick Buisson, vice-président en charge du rugby amateur, cette finale promet d'être une belle fête pour le rugby français : "Aujourd’hui, les clubs de la Nationale ont franchi un palier dans une compétition récente qui s’installe et se structure. La volonté de la Fédération Française de Rugby est d’accompagner au mieux les clubs amateurs. Nous avons mis en place un cadre administratif, sportif et financier précis afin que les clubs soient solidement structurés et à même de pouvoir être les plus compétitifs possible dans leur championnat."

"Cette année, nous espérons beaucoup d’engouement autour de cette finale qui s’annonce festive et où la compétition sera rude pour accéder à la Pro D2. Nous observons une forte adhésion des clubs à cette structuration des compétitions et notre volonté aujourd’hui est de poursuivre leur développement et leur valorisation."

Actuellement c'est le club de Dax qui est en tête de la Nationale avec 86 points, et possède sept longueurs d'avance sur son dauphin Valence-Romans.