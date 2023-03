Invité de Via Rugby, sur la chaîne Via Occitanie, l'arrière du Stade Toulousain revient sur le Tournoi des Six Nations qu'il vient d'achever avec l'Equipe de France. De retour à l'entraînement avec Toulouse, il évoque aussi la réception des Bulls en Coupe d'Europe ce dimanche, à 16h.

Thomas Ramos était l'invité de Via Rugby, sur la chaîne Via Occitanie. L'arrière du Stade toulousain est revenu sur son Tournoi des Six Nations et sur la fin de saison de Toulouse.