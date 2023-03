Grosse perte à venir pour Perpignan. Les Hurricanes viennent d'officialiser la signature de Brad Shields à partir de la saison 2024 de Super Rugby. Après Tristan Tedder, c'est un nouveau cadre qui partira de Catalogne la saison prochaine.

Les mauvaises nouvelles s'accumulent en Catalogne. Après une cruelle défaite à Aimé-Giral face au champion de France en titre, les Sang et Or s'apprêtent à perdre un joueur qui a changé leur saison. Brad Shields, ancien international anglais, vient de s'engager officiellement avec les Hurricanes à partir de 2024. Ce sera en réalité un retour dans le club néo-zélandais, après un premier passage convaincant de 2012 à 2018, où il avait même hérité du brassard de capitaine lors de sa dernière saison.

Ce départ s'annonce comme une immense perte à Perpignan. Arrivé suite aux problèmes financiers des Wasps, le joueur d'origine néo-zélandaise a révolutionné la troisième ligne catalane. Omniprésent dans le jeu, il a su apporter son expérience du plus haut niveau à cette équipe. Disputant dix matchs de Top 14 depuis son arrivée fin novembre, dont neuf titularisations, le joueur aux huit sélections avec le XV de la Rose a remporté cinq rencontres. AprèsTristan Tedder, c'est un nouveau joueur majeur qui va faire ses valises en Catalogne.

Heureux de retrouver son ancien club, Brad Shields a déclaré : "Ces dernières années ont été folles, donc je suis reconnaissant aux Canes de m'avoir donné l'opportunité de revenir à Wellington et de revivre le Super Rugby. Je soutiens le club partout où je passe. J'espère pouvoir partager l'expérience et les connaissances que j'ai acquises au cours des dernières années et redonner au club autant qu'il a donné à ma famille et à moi-même. Je suis ravi de ce nouveau défi, et de travailler pour apporter plus de succès au club. En même temps, j'ai hâte de rencontrer de nouveaux visages et, bien sûr, de renouer avec d'anciens joueurs".