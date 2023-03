Remonté après la défaite de ses hommes à Clermont (38-10), Patrice Collazo a laissé éclater sa colère envers un journaliste après une question où le manager de Brive s’est senti attaqué.



La coupe était pleine pour Patrice Collazo. Après la large défaite de ses hommes face à Clermont (38-10) et une copie quasiment transparente, le manager corrézien a vu rouge lors de la première question posée en conférence de presse. L’ancien entraîneur de Toulon a laissé éclater sa colère après qu’un journaliste de France 3 Auvergne a posé la première question de la conférence de presse: "un commentaire sur cette défaite large, très large ?". Réponse de Patrice Collazo. "Ça vous fait rire ? Un peu de respect quand même. Attention, il ne faut pas se foutre de ma gueule. Vous me posez la question en rigolant, faites attention quand même. Posez la question normalement, pas en rigolant. Je ne réponds pas à votre question, question suivante. Je ne vais quand même pas vous répondre alors que vous vous foutez de ma gueule non ?".

Deux cartons rouges et deux blessés

Patrice Collazo et le CAB ont passé un après-midi cauchemardesque. En plus du large revers de ses hommes, le manager briviste accuse le coup avec deux joueurs suspendus (Marcel Van der Merwe et Setareki Bituniyata), la blessure à la cheville d’Axel Muller et la commotion de Thomas Laranjeira. Dernier avec neuf points de retard sur Perpignan, le CAB devra profiter de son huitième de finale contre les Scarlets pour retrouver de la confiance.