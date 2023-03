Lors de la rencontre à Mont-de-Marsan, les supporters de Biarritz ont exprimé leur mécontentement face à la situation du club. Ils ont apporté leur soutien aux joueurs et leur défection à la direction à travers une banderole.

"Soutien qu'aux joueurs", tel est le message déployé par les supporters de Biarritz sur une banderole lors de la rencontre de la 25e journée de Pro D2. Malgré un périlleux déplacement à Mont-de-Marsan (ce vendredi, 19h), ce soutien envers les joueurs du BO ne s'adresse pas à la situation sportive, mais plutôt à ce qu'il se passe en coulisses. Louis-Vincent Gave et le président Jean-Baptiste Aldigé pourraient vendre le club s’ils arrivent à trouver des repreneurs, et à seulement trois mois de la fin de la saison, on ignore toujours de quoi sera fait le futur du Biarritz olympique. Une situation incertaine pour les joueurs qui ne savent pas si leur contrat au BO sera toujours valable la saison prochaine.

Les supporters de Biarritz expriment leur mécontentement Capture d'écran Canal + Sport - Capture d'écran Canal + Sport

Des tensions en interne

C'est pour cela que les supporters affichent leur soutien seulement aux joueurs lors de ce choc de haut de tableau entre Landais et Basques. C'est tout l'inverse du directeur sportif, Matthew Clarkin. Il avait évoqué un “sentiment de trahison”, après que plusieurs joueurs aient témoigné anonymement du contexte extra-sportif chez nos confrères de Sud-Ouest. Le président Jean-Baptiste Aldigé est aussi intervenu en pleine conférence de presse pour charger les journalistes.