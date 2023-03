PRO D2 - Le manager de Biarritz, Matthew Clarkin, dans le journal "Sud Ouest ", a critiqué la prise de parole de certains joueurs de son équipe qui ont témoigné leur inquiétude quant à leur futur. Le club basque devrait changer de propriétaire avec le départ de Louis-Vincent Gave et du président Jean-Baptiste Aldigé.

Nos confrères du journal Sud Ouest sont revenus sur l'actualité du BO, qui traverse quelques intempéries en interne. L'actuel président, Jean-Baptiste Aldigé a lui déjà indiqué au groupe qu'il comptait partir à l'intersaison, tout comme le propriétaire Louis-Vincent Gave. Devant cet état de fait, plusieurs membres de l'équipe première ont récemment manifesté leur inquiétude quant à leur avenir proche.

Matthew Clarkin,manageur du club n'a pas réellement apprécié ces déclarations et fustige les responsables : "en dehors de notre devoir en tant que salarié dans une entreprise, dans un club, on a aussi un code de vie dans un groupe. Oui, ce sont des électrons libres et ce n'est jamais agréable de voir parler certains éléments anonymes, donc qui ne sont pas prêts à assumer leurs dires."

Des joueurs et leurs familles souffrent

Il a également évoqué une prise de parole inutile et veut désormais tourner la page pour se concentrer sur la suite de la saison : "finalement, ils se sont exprimés pour ne rien dire. Moi j'ai embauché des joueurs de rugby professionnels et je pense que la plupart savent faire la part des choses. L'affaire est close."

J’espère que la situation va s’éclaircir rapidement. Pendant ce temps là, des joueurs et leurs familles souffrent, n’ont aucune vue sur leur avenir. Ces conditions sont intenables. Il faut que cela cesse et que les salariés soient fixés sur le devenir de leur emploi. #précarité https://t.co/Dxw6iejtrO — Mathieu Giudicelli (@M_Giudicelli) March 14, 2023

Mathieu Giudicelli, le directeur général de Provale (le syndicat des joueurs), en revanche a réagi à la situation délicate vécue par les joueurs basques : "des joueurs et leurs familles souffrent, n'ont aucune vue sur leur avenir. Ces conditions sont intenables. Il faut que cela cesse et que les salariés soient fixés sur le devenir de leur emploi." Alors que Biarritz est encore dans la course pour la montée, le climat n'est pas des plus sereins.