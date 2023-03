Le MHR risque de devoir se passer des services d'une de ses recrues phares : Luke Cowan-Dickie (29 ans, 42 sélections), touché aux cervicales, pourrait être classé G3 et donc dans l'impossibilité de jouer en France. Pour pallier cette éventuelle défection, le club héraultais s'est renseigné sur le Clermontois Etienne Fourcade (25 ans).

Le recrutement de Montpellier est en passe de connaître un coup dur. Luke Cowan-Dickie (29 ans, 42 sélections), une des recrues phares du club héraultais, risque d'être classé G3 en raison de l'état de ses cervicales, comme indiqué par nos confrères de L'Equipe.

Si le talonneur international anglais, retenu lors de la tournée des Lions britanniques et irlandais en 2021, est apte pour jouer en Premiership, la législation française, plus stricte, fait planer un doute sur l'homologation de sa licence en Top 14. Actuellement à Exeter, Cowan-Dickie avait signé un contrat de deux ans avec le MHR début décembre, imitant ainsi son partenaire Sam Simmons.

Ceccarelli toujours dans le viseur

Confrontés à ce possible accroc, les dirigeants montpelliérains se sont remis à scruter le marché des talonneurs afin de se projeter sur un nouveau recrutement. D'autant plus qu'à ce poste stratégique, ils ont déjà acté le départ de Vincent Giudicelli (25 ans), futur Bayonnais, et de Curtis Langdon (25 ans), en partance pour Northampton. Jérémie Maurouard (30 ans) pourrait aussi plier bagage cet été. Selon nos informations, le MHR a récemment coché le nom d'Etienne Fourcade (25 ans). Le talonneur, en fin de contrat avec Clermont, a aussi été approché par Perpignan et Aix-en-Provence. L'ASMCA, aussi, envisage de le conserver. L'ancien Grenoblois a disputé soixante matchs sous les couleurs auvergnates depuis son arrivée à Marcel-Michelin en 2020.

Ironie du sort, le MHR doit aussi faire face à l'indisponibilité longue durée d'un autre international anglais évoluant à Exeter : le pilier droit Harry Williams (31 ans, 19 sélections), recruté pour deux saisons, s'est gravement blessé à un genou début mars. Pour se renforcer en numéro 3, les dirigeants suivent encore Pietro Ceccarelli (30 ans, 26 sélections), comme déjà évoqué par Midi Olympique. Si l'international italien, qui est Jiff et dont le nom a aussi circulé à Bordeaux, est sous contrat jusqu'en 2024, la possible relégation du CAB serait de nature à faciliter la mutation.