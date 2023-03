INFORMATION MIDI OLYMPIQUE. En quête d’un nouveau manager pour la saison prochaine, l’Usap a avancé sur le dossier Cotter. En interne, on assure que rien n’est bouclé.

Vern Cotter sera-t-il le prochain manager de l’Usap ? Il se trouve en tout cas que les contacts entre le technicien néo-zélandais de 61 ans et le club catalan sont à un stade avancé. L’ancien maestro de Clermont et de Montpellier coche toutes les cases requises par les décideurs perpignanais. Il resterait encore plusieurs détails contractuels à peaufiner pour parvenir à un accord définitif. "Rien n’est bouclé", nous a-t-on rétorqué en interne. Mais aux dernières nouvelles, la piste Cotter aurait la préférence des dirigeants. Ces derniers ont aussi reçu Pierre-Henry Broncan et Julien Laïrle. Si ces deux profils ont des raisons de plaire, le pedigree de Vern Cotter est un atout de taille pour la mission.

Le successeur de Patrick Arlettaz devra en effet reprendre les rênes d’un encadrement qui devrait être maintenu en l’état - avec David Marty, actuel entraîneur en chef, Perry Freshwater, en charge de la mêlée, Guillaume Vilaceca, spécialiste de la touche, et Gérald Bastide, responsable de la défense - et gérer un groupe dont il n’aura pas choisi la grande majorité des éléments. Dans une rencontre organisée lundi 13 mars par L’Indépendant avec les représentants des principales peynes (groupes de supporters locaux, n.d.l.r), le président François Rivière s’était donné jusqu’à fin avril pour ficeler ce dossier prioritaire. S’il venait à le boucler avant, ce ne serait que du temps de gagné pour la suite.