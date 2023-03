L'équipe de France des moins de 20 ans a terminé à la deuxième place du Tournoi des 6 Nations, juste derrière l'Irlande. Durant la compétition, certains Français ont crevé l'écran, prenant par la même occasion rendez-vous pour la prochaine Coupe du monde qui se déroulera du 24 juin au 14 juillet. Voici ces stars de demain !

Émilien Gailleton

On ne le présente plus. "Retenu" en club lors des rencontres en Italie et face à l'Écosse, le Palois n'a disputé que trois matchs avec les Bleuets dans ce Tournoi. Un chiffre largement suffisant pour qu'il démontre qu'il est un joueur hors du commun. Plutôt discret en Irlande, il a été un des grands artisans de la magnifique victoire tricolore en Angleterre. Auteur d'un essai à Bath, il a récidivé face au pays de Galles du côté d'Oyonnax. Capitaine lors de cette cinquième et dernière journée, Gailleton est le patron de cette équipe de France des moins de 20 ans. Toujours précis et désormais habitué au haut niveau, il incarne l'avenir du XV de France, sans aucun doute.

Marko Gazzotti

Sans contestation possible la révélation de ce Tournoi des 6 Nations U20. Avec seulement cinq feuilles de marchs en Pro D2 avec Grenoble avant le début de la compétition, Marko Gazzotti était encore inconnu du grand public. Mais ça, c'était avant de rouler sur des dizaines d'adversaires grâce à ses charges toujours aussi destructrices. Titulaire à quatre reprises, le joueur de 18 ans a crevé l'écran sur la pelouse d'Armandie face à l'Écosse lors de la troisième journée. Rapidement devenu un des leaders du pack tricolore, il a ensuite enchaîné en Angleterre et face aux Gallois pour se faire une place au soleil et prendre rendez-vous pour les prochaine saisons.

Lenni Nouchi

Nouchi-Gazzotti, voilà un duo qui a plutôt bien fonctionné. Aligné en troisième ligne au début de la compétition, Lenni Nouchi l'a terminée dans la cage, avec le numéro quatre puis le cinq dans le dos. Le Montpelliérain a montré une régularité digne de ce nom durant ce Tournoi. Plaqueur infatigable et dôté d'une technique au-dessus de la moyenne, il n'a jamais quitté le quinze de départ français, et on comprend rapidement pourquoi. Auteur d'un doublé face à l'Écosse, il a terminé le Tournoi avec trois essais au compteur et sera un des joueurs à suivre cette fin de saison avec le MHR en Top 14.

Lenni Nouchi a été titulaire lors des cinq journées avec les Bleuets. Icon Sport

Zaccharie Affane

Dôté d'un physique hors-norme pour son jeune âge (1m91 ; 126kg), le pilier droit de l'UBB fait lui aussi partie des révélations avec le maillot des Bleuets sur les épaules. Celui qui n'a pas encore goûté au monde professionnel en club a fait le travail, et bien plus que ça, à droite de la première ligne française. Zaccharie Affane a tout du pilier moderne avec une activité impresionnante dans le jeu courant et des mains bien plus précises que la moyenne. Son essai face à l'Écosse vient couronner le tout.

Nicolas Depoortere

Capitaine lors de la première journée en Italie, Nicolas Depoortere faut partie des cadres de cette équipe de France des moins de 20 ans. Après avoir tenu la barraque en Italie et en Irlande, il a élevé son niveau en Angleterre puis face au pays de Galles de manière a terminer de la plus belle des manières ce Tournoi. Aligné à l'aile ce dimanche face aux Gallois, le Bordelo-Béglais s'est rapidement adapté puisqu'il s'est offert un doublé. Indiscutable depuis l'été dernier avec les Bleuets, Depoortere sera un des patrons tricolores lors de la prochaine Coupe du monde. Ces dernières semaines, il a démontré qu'il avait les épaules pour assumer ce rôle.

De gauche à droite : Nicolas Depoortere, Louis Bielle-Biarrey et Émilien Gailleton. Icon Sport

Léo Drouet

Il y a des matchs qui marquent une carrière. Et si vous en doutez, allez demander à Léo Drouet. L'ailier de Provence Rugby a tout simplement inscrit un quadruplé face au pays de Galles. Déjà auteur du premier essai français en Angleterre, il termine meilleur marqueur du Tournoi avec cinq réalisations au compteur. Habitué à la Pro D2, Drouet a gagné sa place parmi les titulaires pour le prochain Mondial si aucune blessure ne vient le faucher en plein élan. Sa vitesse et sa capacité à casser des plaquages en feront un des fers de lance de la ligne arrière tricolore lors de la Coupe du monde.