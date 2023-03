Romain Ntamack (23 ans ; 35 sélections) s'est longuement confié dans Midi Olympique à propos du jeu des Bleus, de la deuxième place du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations et des critiques qui lui sont faites.

Romain Ntamack a conclu son Tournoi des 6 Nations avec une action spectaculaire face au pays de Galles. Sa prise d'intervalle au centre du terrain et sa chistéra pour Antoine Dupont ont amené le premier essai de Damian Penaud face au XV du Poireau. Vanté pour ses qualités de gestionnaire et son sang-froid sous la pression adverse, le numéro 10 toulousain a souhaité répondre aux critiques sur sa "sobriété".

"C’est quelque chose qu’on a inventé me concernant... Moi, ça m’est un peu égal. Certains m’ont peut-être moins vu en Angleterre. Mais, si on analyse mon match, j’ai été très présent en défense et en attaque. Il faut connaître le rugby pour savoir qu’il n’y a pas besoin de faire cinquante percées dans un match pour être bon. Ceux qui le connaissent savent que je fais de bons matchs. Quand ça s’ouvre, je sais prendre les intervalles. Quand c’est fermé autour de moi, je sais faire jouer mes partenaires comme à Twickenham. Sur ce Tournoi, je suis satisfait de mes prestations" a-t-il déclaré dans les colonnes de Midi Olympique.

Un Tournoi "réussi"

Pour Romain Ntamack, et malgré une défaite sèche en Irlande (32-19), le Tournoi 2023 est réussi. Si les Bleus n'ont pu garder leur trophée, au profit des Verts, l'ouvreur des Bleus sort satisfait de sa compétition. "Tout le monde a su remettre la marche avant après l’Irlande, j’en fais partie. J’estime que mon Tournoi est plutôt réussi à titre personnel. Je pense que mon match en Italie a été bon. En Irlande, tout n’a pas été parfait mais il y avait une véritable ambition de jouer de ma part. Et les trois derniers matchs ont été très bons pour moi. Je suis plutôt content de ce qu’il s’est passé".