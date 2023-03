Les cinq infos à retenir du lundi : deux recrues à Clermont, Delaporte change d'avis…

Deux joueurs ont signé à Clermont-Ferrand, Baptiste Delaporte devrait, lui, rester à Castres, Piettro Ceccarelli blessé à l'épaule, un record d'audience sur le Tournoi et trois Français nominés pour le titre de meilleur joueur des 6 Nations... Ce sont les cinq informations à retenir de ce jeudi !

Du renfort débarque en Auvergne ! L'ASM a officialisé ce lundi le recrutement de deux deuxième ligne. L'international Australien Rob Simmons (33 ans, 106 sélections), qui a disputé trois coupes du monde avec les Wallabies et joue en Angleterre, aux London Irish, depuis 2020. Chris Gabriel s'est aussi engagé pour deux ans. Le gros gabarit (2,03m, 128 kg) avait été mis à l'essai il y a plusieurs semaines par le club et a donc convaincu les dirigeants clermontois.

Baptiste Delaporte ne quittera pas le Castres olympique, selon l'Equipe. Baptiste Delaporte avait des envies d'étranger mais le marché s'est tendu dans plusieurs pays. Un temps annoncé à Clermont, il devrait plutôt rester dans le Tarn, comme cela a été vu avec le président Pierre-Yves Revol et le staff de Jeremy Davidson.

Entré en cours de jeu en Ecosse dans le Tournoi des 6 Nations, le pilier italien de Brive, Pietro Ceccarelli, s'est blessé à l'épaule gauche. La fédération italienne indique qu'il souffre d'une subluxation acromio-claviculaire. Pour ce type de blessure, la convalescence est estimée à un mois minimum, sans compter la rééducation.

France Télévisions a communiqué les audiences moyennes de l'édition 2023 du Tournoi des 6 Nations. En moyenne par match, 3,8 millions de téléspectateurs (soit 30,6% de parts d'audience) étaient postés devant leur écran. Un record depuis 2006, comme l'audience des matchs "hors XV de France" : 2,6 millions de téléspectateurs (22,3% de parts d'audience) en moyenne.

Six Nations Rugby a dévoilé la liste des six joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur du Tournoi. Antoine Dupont, Damian Penaud et Thomas Ramos sont en lice face à trois joueurs irlandais, Caelan Doris, Mack Hansen et Hugo Keenan. Pour voter, les supporters sont désormais invités à choisir leur joueur jusqu'au mercredi 22 mars.