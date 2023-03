Deuxième numéro du un contre un entre Clément Labonne et Yanis Guillou. Quelle équipe est la meilleure entre l'Irlande qui vient de faire le grand chelem, et la France qui l'a fait l'an passé ?

Pour ce deuxième numéro du un contre un, nos journalistes se sont affrontés pour savoir quelle était la meilleure équipe entre le XV de France, vainqueur du Grand chelem en 2022, et l'Irlande version 2023, qui vient tout juste de succéder aux Bleus. Dans des registres différents, la première et la deuxième nation mondiales impressionnent la planète depuis plus d'un an. Au XV du Trèfle les lancements de jeu parfaitement huilés, aux Bleus un pragmatisme diabolique et des individualités stratosphériques.

Jamais ou presque les Verts n'ont été mis en difficulté sur ce dernier Tournoi. L'Irlande a récité son rugby comme une symphonie avec comme maestro Jonathan Sexton. Le numéro 10 du Leinster a rayonné dans la gestion des temps de jeu irlandais alors que l'année passée, la première ligne française avait fait des miracles pendant que Gabin Villière se transformait en pitbull. Alors, quelle équipe est la meilleure ?