RUGBY EUROPE CHAMPIONSHIP 2023 - Samuel Marques manquera la finale du Rugby Europe Championship, surnommé "Tournoi des 6 Nations B", entre Os Lobos et la Géorgie (ce dimanche 20h, à Badajoz, en Espagne). Il est resté avec son club de Carcassonne, en difficulté en Pro D2. En cette saison historique pour le rugby portugais, avec en plus une qualification pour le Mondial, le capitaine croit aux chances de ses troupes.

Quelques mois après la qualification pour la Coupe du Monde, le Portugal est en finale du Tournoi des 6 Nations B. Le rugby portugais se porte bien...

Au Portugal, le rugby vit une année assez incroyable ! C'est une année assez riche et incroyable. L'engouement monte match après match, on l'a vu sur cette qualification pour la finale. Maintenant, les gens savent que l'on sera à la Coupe du Monde donc il y a plus d'engouement. Mais c'est dur de faire vivre le rugby au Portugal car le football est le sport numéro un. C'est un peu compliqué de faire changer les mœurs. Ça commence à monter malgré tout, donc quand on se retrouve c'est avec beaucoup de plaisir. Et quand on voit les stades qui sont de plus en plus remplis, c'est encore plus agréable.

Dans quels domaines le rugby portugais a progressé ces dernières années pour arriver à atteindre ces résultats ?

Il y a beaucoup de jeunes Portugais qui ont du talent. Je l'ai déjà dit mais l'arrivée de Patrice Lagisquet il y a quatre ans a fait énormément de bien ! Il a su mettre de la discipline et établir un système de jeu qui est validé par l'ensemble des joueurs et du staff. C'est un rugby de mouvement qui plaît énormément. Quand on est en sélection, on prend beaucoup de plaisir.

Le Portugal s'est qualifié pour la coupe du Monde et se retrouve dans la poule C Icon Sport - Icon Sport

Comment faire pour contrer cette puissante équipe de Géorgie ?

Il va falloir répondre présent dans le combat. Si tu ne le fais pas contre eux, tu es sûr de passer au travers. Cela sera la première phase de rencontre qui va être importante. Il ne faudra pas renier notre jeu et déplacer le ballon. Je pense que l'on en est capable, mais il y aura un match dans le match. D’autant plus que l'on se retrouvera à la coupe du Monde où nous sommes dans la même poule. Cela sera un premier match qui va donner le tempo !

Quels ont été les derniers mots du capitaine avant votre retour à Carcassonne ?

Ça a été simple. Il faut jouer notre chance à fond ! Il faut que les mecs jouent à fond et adviendra ce qu'il adviendra. C'est déjà incroyable d'être là donc il n'y a plus qu'à jouer libéré. En demi-finale, on a battu une belle équipe espagnole (27-10). Il faut rester très humble, repartir au travail et essayer d'aller chercher quelque chose contre la Géorgie.

Comment allez-vous vivre cette rencontre de loin ?

Je ne sais pas encore. Je vais le regarder tranquillement en famille et je soutiendrai à fond les copains !