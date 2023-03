6 NATIONS 2023 - En conférence de presse, le sélectionneur gallois Warren Gatland est revenu sur la large défaite des siens au Stade de France. Il considère, entre autres, que la défense de son équipe a parfois été trop légère.

Le pays de Galles n'a rien pu faire pour éviter la défaite face à l'équipe de France, lors de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 La France termine son Tournoi en beauté en battant largement le pays de Galles ! \ud83d\udc4f



Dans les entrailles du Stade de France, le sélectionneur gallois Warren Gatland a donné les raisons de la défaite des siens à Saint-Denis. En ces termes : "Cet après-midi, on a montré du caractère mais on a aussi encaissé des essais trop facilement… On s’attendait à ce que les Français tapent plus au pied. On a eu du mal à s’adapter à ce changement de stratégie de leur part. On aurait pu, aussi, jouer davantage au pied derrrière leur premier rideau très agressif. […] Plus globalement, je pense qu’on a progressé au fil de ce Tournoi des 6 Nations, quoi qu’on en dise. Nous allons dans la bonne direction. Mais il y a encore beaucoup de travail à réaliser avant la Coupe du monde."