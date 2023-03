6 NATIONS 2023 - Le XV de France boucle son tournoi sur un succès devant le pays de Galles samedi au stade de France (41-28). Les Bleus l’emportent grâce à cinq essais, signés Penaud, Danty, Atonio, Fickou et à nouveau Penaud. Ils bouclent ce Tournoi avec quatre succès pour un revers devant l’Irlande. Les joueurs de Fabien Galthié peuvent mettre le cap sur leur prochain objectif : la Coupe du monde en France.

Le récital réussi le week-end dernier face à l’Angleterre à Twickenham par le XV de France avait donné envie de vite revoir cette équipe sur le pré. Samedi, à l’occasion de son dernier match dans ce Tournoi des 6 nations 2023 face au pays de Galles, l’équipe de France a encore présenté un visage intéressant. Et même séduisant par séquence. Pour un succès 41-28.

Entame galloise, réaction française

Pourtant, les joueurs du XV du Poireau ne voulaient pas être à leur tour simples victimes des Bleus et les Gallois démarrent ainsi la rencontre pied au plancher. Avec beaucoup de rythme et d’intensité - à la française en somme -, ils connaissent d’entrée un temps fort de 8 minutes, ponctué par un essai de George North. Le centre bonifie ici une offensive bien menée par Rhys Webb suite à un ballon porté. Le pays de Galles mène sur la pelouse du stade de France (0-7, 8e). Mais le réveil bleu est immédiat.

Le jeu du XV de France est alors léché et déroule. La cavalerie légère envoie successivement à l'essai Damian Penaud (10e) après un déboulé de la charnière Antoine Dupont – Romain Ntamack puis Jonathan Danty suite à un renversement de jeu de la gauche vers la droite du terrain, mené après une avancée d’Antoine Dupont au cœur de la défense galloise (34e). Pendant que l'artillerie lourde du paquet d'avants concasse son vis à vis gallois dans l'épreuve de la mêlée fermée. Et permet ainsi de récupérer quelques munitions pour que le buteur Thomas Ramos (auteur d'un 100% samedi) n'ajuste ses coups de patte pour agrémenter le score. A la pause, l'équipe de France mène 20-7 et a inscrit deux essais. La moitié du chemin donc pour escompter un bonus offensif.

Puissance offensive des Bleus

L’autre moitié est rapidement parcourue en début de deuxième acte. Après un démarrage d’Antoine Dupont derrière sa mêlée et un relais des avants, Thomas Ramos allonge la passe et Uini Atonio pointe son premier essai en bleu pour sa cinquantième sélection (44e). Puis Gaël Fickou est placé dans un intervalle par Romain Ntamack après une offensive efficace des Bleus, notamment avec l’exploitation de joueurs venus en leurre (49e). Les Bleus viennent alors d’infliger un 34-0 aux Gallois et s’assurent d’un point de bonus offensif. Cette palette des Français en attaque est riche et intéressante pour le futur. Y-a-t-il alors un peu de décompression ? Ou est-ce l’entrée en jeu des finisseurs gallois ?

Toujours est-il qu’autour de Tomos Williams, les visiteurs mettent alors à mal la défense des Bleus. Cela se traduit par des essais du talonneur Bradley Roberts (57e) et justement du demi de mêlée Tomos Williams (66e) du côté du XV du poireau. Un essai de Damian Penaud sur un excellent service de Thomas Ramos redonne de l’amplitude au score (77e) mais un ultime baroud de l’ailier Rio Dyer (80e) limite tout de même l’écart (41-28). La puissance offensive des Bleus peut faire des dégâts mais l’équipe cherchera aussi à rectifier quelques failles défensives pour le futur.

Cap sur la coupe du monde !