6 NATIONS 2023 - Le capitaine du XV de France se satisfait du succès bonifié obtenu face au pays de Galles (41-28), ce samedi. Mais si le demi de mêlée loue la force de frappe offensive de la sélection, il reconnaît que la défense n'a pas été assez efficace.



Le XV de France a remporté son dernier match du Tournoi des 6 Nations en battant le pays de Galles au Stade de France. Un succès bonifié avec plus de 40 points inscrits, qui rendait le capitaine Antoine Dupont plutôt satisfait en conférence de presse d'après-match.

"L'idée était d'avoir de la variété dans notre jeu"

"Cette rencontre reflète certains problèmes que l’on a pu avoir sur le Tournoi. On prend le score et on se fait remonter, souvent par notre faute, avec des points que l’on donne, a expliqué le capitaine français devant les micros. Ce n’est pas le cas sur le premier essai mais sur les deux suivants, c'est nous qui leur donnons l’occasion de venir dans notre camp et de marquer. C’est assez récurrent nous concernant. Après, si l’on continue à marquer plus que l’adversaire, ça ne posera pas trop de souci. Il nous faut être plus rigoureux et consistant sur la durée d’une partie même s'il faut garder à l'esprit que l’on joue des équipes de haut niveau qui ne s’avouent jamais vaincues. C’est positif de voir que l’on arrive encore à mettre 40 points même si on aurait dû avoir la capacité d’en prendre moins. L’idée était d’avoir de la variété dans notre jeu."

Le Tournoi est désormais terminé pour les Bleus qui vont pouvoir basculer sur leur objectif ultime : la Coupe du monde, du 8 septembre au 28 octobre prochain.