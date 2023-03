6 NATIONS 2023 - Les Français ont conclu ce Tournoi des 6 Nations 2023 avec une victoire bonifiée face au pays de Galles (41-28). Les Bleus ont marqué cinq essais, dont la première réalisation de Uini Atonio en équipe de France pour sa 50ème sélection. Retour en images sur le dernier match du XV de France.

Les Bleus ont battu les Gallois (41-28) lors du dernier match du Tournoi des 6 Nations. En début de rencontre, les Français étaient surpris par un très bon début de match du XV du Poireau, validé par le 23e essai dans le Tournoi de George North.

Penaud répond à North et libère le Stade de France

En difficulté, le XV de France pouvait compter sur son demi d'ouverture Romain Ntamack, auteur d'une magnifique action dans la défense galloise. Il trouvait un soutien avec Antoine Dupont, qui allongeait sa passe pour Damian Penaud qui inscrivait le premier essai français, son 4ème personnel dans la compétition.

Réaction immédiate de @FranceRugby 🇫🇷



Damian Penaud vient conclure une action magnifiquement initiée par Romain Ntamack 👏



\u27a1\ufe0f Suivez le match en direct sur @France2tv#SixNations | #FRAvWAL pic.twitter.com/RJWuwVM5yT — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 18, 2023

Danty permet aux Bleus de faire le break

Après deux pénalités réussies par Thomas Ramos, les Français intensifiaient leur domination et libéraient le ballon sur les extérieurs, après une progression à cinq mètres de l'en-but gallois. Ntamack transmettait à Ramos, qui poussait à Penaud positionné en deuxième centre sur l'action. Le Clermontois offrait à Danty le deuxième essai tricolore de la rencontre, celui du break.

2e essai français 🇫🇷



Jonathan Danty permet à @FranceRugby de faire un premier break 💥



\u27a1\ufe0f Suivez le match en direct sur @France2tv#SixNations | #FRAvWAL pic.twitter.com/M06nTTCsMP — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 18, 2023

Atonio célèbre sa 50ème sélection

Uini Atonio pour son retour avec le XV de France après sa suspension, a fêté sa 50ème sélection en inscrivant son premier essai en Bleu, le troisième de la rencontre pour l'équipe de France. Après une mêlée stable dans les 22 mètres, Antoine Dupont faisait la différence en partant grand côté et il échouait à trois mètres de l'en-but. Les Bleus enchaînaient avec le relais de Cyril Baille, avant de jouer dans le dos des avants avec Thomas Ramos pour Uini Atonio.

Fickou marque l'essai du bonus offensif

La deuxième période confirmait les difficultés galloises. Les hommes de Warren Galtand subissaient de plus en plus les événements et les Bleus en profitaient pour inscrire l'essai du bonus offensif. De belle manière, sur une action en première main, conclue par Gaël Fickou.

Le bonus offensif est là pour @FranceRugby 🇫🇷



Belle course de Gaël Fickou pour inscrire le 4e essai des Bleus 👏



\u27a1\ufe0f Suivez le match en direct sur @France2tv#SixNations | #FRAvWAL pic.twitter.com/hDl4AY3ihe — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 18, 2023

Penaud marque le 5ème essai français

Le bonus offensif en poche, les Bleus ont ralenti la cadence. Brouillons, les Gallois marquaient deux fois. Charles Ollivon et les siens accéléraient dans les dernières minutes et après plusieurs regroupements des avants, Thomas Ramos héritait du ballon et transmettait à Damian Penaud. L'ailier inscrivait son doublé, en marchant.

🇫🇷 5e essai dans le Tournoi 2023 pour Damian Penaud 🔥



\u27a1\ufe0f Suivez le match en direct sur @France2tv#SixNations | #FRAvWAL pic.twitter.com/ozZKtPRK95 — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 18, 2023

La France terminait mal la rencontre et Rio Dyer marquait le 4e essai du pays de Galles en cassant le plaquage de Damian Penaud et Thomas Ramos. Les Bleus s'imposaient finalement 41-28 pour signer une quatrième victoire en cinq matchs et terminer le Tournoi avec 20 points.