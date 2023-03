Selon nos informations, les Bleus débuteront leur préparation à la Coupe du monde, du 8 septembre au 28 octobre prochain, au camp militaire de Carpiagne dans les Bouches-du-Rhône.

Comme nous vous l'avions déjà annoncé il y a quelques semaines, les Bleus n'effectueront pas de stage en Guyane pour préparer la Coupe du monde en France du 8 septembre au 28 octobre 2023. Prévu initialement du 25 au 29 juin, le voyage transatlantique n'aura pas lieu pour des raisons sanitaires. À la place, et comme nous vous l'avions déjà précisé, le XV de France se rendra dans les locaux de la légion étrangère, dans le camp militaire de Carpiagne (Bouches-du-Rhône).

Fabien Galthié et ses joueurs retrouveront un environnement familier car ils avaient déjà préparé le Tournoi des 6 Nations 2022 avec les légionnaires français. Le stage sera notamment axé sur du ludique et de la cohésion avec le groupe de 42 joueurs au complet.

Quatre matchs de préparation

Les Bleus se prépareront également dans les Landes avec les moins de 20 ans avant de se rendre du côté de Monaco pour parfaire leur condition athlétique et entrer dans le vif du sujet. Lors du Mondial 2019, les Français s'étaient déjà retrouvés à Monaco où ils avaient trouvé les conditions idéales. Au mois d'août, ils affronteront deux fois l'Ecosse (le 5 août à Murrayfield et le 12 août à Saint-Etienne) avant de jouer les Fidji (19 août à Nantes) et l'Australie (26 août à Paris). Les Français débuteront leur Coupe du monde le vendredi 8 septembre 2023 avec le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande au Stade de France.

Pour rappel, le XV de France termine son Tournoi des 6 Nations 2023 ce week-end en recevant le pays de Galles à Paris. Fabien Galthié a annoncé ce jeudi la composition officielle pour le dernier match avec le retour comme titulaire de Uini Atonio et la titularisation de Romain Taofifenua.