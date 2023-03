Le sélectionneur Fabien Galthié a annoncé ce jeudi la composition officielle du XV de France pour le dernier match du Tournoi des 6 Nations, samedi à 15h45 au Stade de France. Uini Atonio fait son retour dans le quinze après sa suspension. Romain Taofifenua est promu titulaire en deuxième ligne après le forfait de Paul Willemse.

Le duo Raphaël Ibañez - Fabien Galthié s'est présenté comme d'habitude à l'auditorium de Marcoussis ce jeudi midi. Les deux hommes ont désormais leur petite routine : le manager du XV de France a d'abord pris la parole, avant de laisser l'honneur à son sélectionneur d'annoncer les 23 chanceux qui porteront le maillot de l'équipe de France, samedi à 15h45, pour le dernier match du Tournoi des 6 Nations face au pays de Galles. Avec le forfait de Paul Willemse, et le retour de suspension de Uini Atonio, le staff a fait ses choix et s'appuie toujours sur la même ossature.

Uini Atonio titulaire, Sipili Falatea sur le banc

C'est sans doute la décision principale du staff français : la titularisation de Uini Atonio comme pilier droit. Le Rochelais est de nouveau sélectionnable après sa suspension suite à un plaquage haut en Irlande. Absent contre l'Ecosse et l'Angleterre, le numéro 3 retrouve une place de titulaire, aux côtés des habituels Toulousains : Cyril Baille à gauche, et Julien Marchand au talonnage.

\ud83d\udea8 Voici la compo des Bleus pour affronter le pays de Galles !#FRAPDG #XVdeFrance pic.twitter.com/urvVol36T5 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 16, 2023

Dans une lutte à trois pour seulement deux places, ce choix fait forcèment un déçu et c'est bien Dorian Aldegheri, pourtant titulaire en Angleterre, qui est reparti àToulouse pour quelques jours de repos. Le sélectionneur a justifié ce choix en évoquant une blessure aux adducteurs pour le pilier du Stade toulousain. Sipili Falatea prendra place sur le banc de touche, comme il en a pris l'habitude depuis le début du Tournoi. Uini Atonio, homme de base du sélectionneur, va honorer une 50ème sélection avec le maillot floqué du coq.

Romain Taofifenua promu titulaire

L'autre fait majeur de cette composition est la titularisation de Romain Taofifenua à droite de la deuxième ligne. Le Lyonnais profite de la blessure et du forfait de Paul Willemse, qui n'a pas pu postuler pour le dernier match du Tournoi. Un temps, le staff avait laissé entendre que Charles Ollivon aurait pu débuter avec le numéro 4 dans le dos. Il n'en est rien et le sélectionneur Fabien Galthié fait finalement confiance à son "finisseur" pour débuter la rencontre. Romain Taofifenua titulaire, c'est Bastien Chalureau qui devient remplaçant, préféré à Thomas Lavault.

Un banc qui reste à "5:3" (cinq avants et trois trois-quarts) pour la deuxième fois consécutive après la rencontre à Twickenham. Pas d'autre changement notable à préciser : la troisième ligne reste identique - François Cros, Charles Ollivon, Grégory Alldritt - tout comme la charnière titulaire avec le capitaine Antoine Dupont associé à Romain Ntamack.

Le XV de France affronte le pays de Galles samedi à 15h45. Icon Sport - Sandra Ruhaut

Fabien Galthié donne de la sûreté à la même ligne de trois-quarts, impressionnante en Angleterre, avec le Rochelais Jonathan Danty qui enchaîne une 2ème titularisation d'affilée, associé à l'inévitable Gaël Fickou (78 sélections, 28 ans). Ethan Dumortier connaîtra sa 5e sélection, tandis que Damian Penaud tentera de terminer meilleur marqueur du Tournoi (il a inscrit trois essais, tout comme Thomas Ramos et Thibaud Flament, à un essai de Huw Jones en tête du classement).

"On ne cherche pas à cacher la composition d'équipe"

Fabien Galthié est revenu sur la titularisation de Romain Taofifenua et l'hypothèse Charles Ollivon en deuxième ligne qui avait pris de l'ampleur en début de semaine, en adressant un message aux supporters français : "On ne cherche pas à cacher la composition d'équipe mais plutôt à travailler en toute transparence. On lit les commentaires que vous écrivez (les médias, N.D.L.R.) parce que vous parlez directement à nos supporters et c'est pour cela qu'on vous ouvre les portes. Nous voulons développer notre méthode pour la plus rendre plus efficace. C'est pour cela qu'on a décidé de bouger les compositions, pour nous mettre dans une zone d'inconfort et aussi pour tester des formules qui peuvent exister en cours de match."

Enfin, Thomas Ramos sera l'arrière du XV de France, préféré de nouveau à Melvyn Jaminet pour débuter. Le numéro 15, en plus d'accrocher une 25ème "cape", pourrait battre un record lors de cet affrontement face aux Gallois en devenant le meilleur réalisateur de la compétition sur une seule édition. En inscrivant au moins 22 points face aux Gallois, Ramos dépasserait les 89 unités de Jonny Wilkinson en 2001.

Rappelons que les Bleus peuvent encore conserver leur trophée en battant le pays de Galles samedi. Il faudra compter sur un revers irlandais certes (à domicile face à l'Angleterre), mais l'espoir est toujours présent même si les Français et Fabien Galthié se méfient de ces joueurs gallois "qui ont gagné trois grands chelems".

Le XV de départ du XV de France :

15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Dumortier ; 10. Ntamack, Dupont (cap.) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Taofifenua, 4. Flament ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Wardi, 18 . Falatea, 19. Chalureau, 20. Macalou, 21. Lucu, 22. Moefana, 23. Jaminet