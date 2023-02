COUPE DU MONDE 2023 - Au cours de l’annonce de la composition du XV de France qui va affronter l’cosse, Fabien Galthié a indiqué qu’il communiquera le groupe des 42 joueurs pour le Mondial le 21 juin prochain. Détails et informations sur une préparation.

C’était la dernière question. Qui portait sur un éventuel match de sélection face aux Barbarians britanniques, projet révélé par Midi Olympique, et sur lequel le sélectionneur planchait. "On a eu une proposition des "Baabaas" et jouer un match contre eux le dimanche des demi-finales et sélectionner 23 joueurs éliminés pour les maintenir entraînés. Le fait de les caler avec les demi-finalistes permettrait d’avoir un groupe de joueurs homogène. Mais ce projet ne se fera pas pour plusieurs raisons", explicitait-il avant de donner au détour d’une phrase un pan de sa préparation au Mondial.

Guidés par Charles Ollivon, les Barbarians, qui comptaient de nombreux Français, avaient affronté l'Angleterre PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

"Le 21 juin, on communiquera les 42 pour le Mondial. Avant cela, on est sur un rassemblement de 4 jours de 23 joueurs qui travailleront avec les moins de 20 ans". Selon nos informations, le staff a dû revoir sa copie pour le début de sa préparation à la Coupe du monde. Dans un premier temps, il envisageait un match face au Barbarians britanniques le 11 juin, puis un stage en Guyane du 25 au 29 juin pour débuter véritablement la préparation estivale.

Pas de Stage en Guyane, mais à Carpiagne

Pas de match, mais aussi pas de voyage transatlantique notamment en raison des risques sanitaires d’un séjour en forêt équatoriale. A la place, du match un rassemblement à 23 joueurs qui devrait se faire dans les Landes, où le XV de France vient d’y préparer le 6 nations, avec les moins de 20 ans, comme indiqué par le sélectionneur, mais aussi un stage d’une semaine à 42 joueurs à Carpiagne, dans les locaux de la légion étrangère, là où les Bleus avaient préparé le Tournoi des 6 Nations 2022. Un stage sera axé sur de la cohésion et du ludique, la partie rugby commençant après.