6 NATIONS 2023 - Mike Phillips, ancien demi de mêlée glorieux du pays de Galles (94 sélections), s'est longuement confié avant le déplacement du XV du Poireau en France (samedi, 15h45). L'ancien bayonnais critique notamment le choix du retour de Warren Gatland et la gestion des jeunes talents gallois.

Avant de parler de la rencontre face au XV de France, comment décrivez-vous le Tournoi du pays de Galles ?

Très décevant évidemment. Surtout à cause de ce qu’il se passe en dehors du terrain. Ce n’est pas beau à voir… Cela ne sent vraiment pas bon pour le pays de Galles. C’est un peu le bordel, mais je crois que les joueurs n’ont pas à se préoccuper de cela. Le pays de Galles a vraiment été plombé par ses problèmes (NDLR : la crise financière du rugby gallois, où certains joueurs ont menacé de faire grève en raison d’une baisse de salaire). Sur le plan sportif, les performances sont très décevantes alors que l’équipe va affronter la deuxième nation mondiale… La France est l’une des favorites à la Coupe du monde, et au vu de leur dernier match en Angleterre, ce sera un énorme test pour les Gallois.

Comment expliquez-vous le fait que les Gallois sont passés de vainqueurs du Tournoi (en 2021) à quatrième aujourd’hui ?

On a passé quasiment une décennie à tout gagner, avec plusieurs Grands chelems notamment. Aujourd’hui cette constance est rompue et je crois surtout que le niveau du rugby mondial a augmenté. Les cinq premières nations mondiales peuvent se battre entre elles, la Géorgie et le Japon arrivent également à un bon niveau. Les temps ont changé. Je ne pense pas qu’il y aura encore une équipe, seule, qui dominera comme nous avons pu le faire. La chose la plus inquiétante pour nous est que les équipes de moins de 20 ans de l’Irlande et de la France sont leaders depuis une dizaine d’années. Notre équipe, à l’inverse, n’a pas gagné un match dans le Tournoi 2023. Les résultats sont très pauvres… On ne peut pas avoir une bonne équipe nationale dans le futur avec des fondations aussi pauvres.

Le retour de Warren Gatland est-il une bonne chose pour le rugby gallois ?

C’est une bonne chose pour lui. Il a un bon contrat, avec beaucoup d’argent à la clé. Il a passé de grands moments avec le pays de Galles, c’est lui qui nous a fait gagner trois Grands chelems, mais je pense qu’il aurait fallu choisir un sélectionneur différent. Personne n’est éternel, vous ne pouvez pas jouer ou entraîner éternellement pour le pays de Galles, il aurait fallu passer à autre chose. Mais le problème n’est pas tellement le choix du sélectionneur, le problème est de voir comment nous en sommes arrivés à cette situation. La fédération aurait pu prendre le meilleur entraîneur du monde mais je ne crois pas que l’équipe aurait gagné plus.

Warren Gatland connaît un début de mandat très difficile, avec trois défaites et une victoire. Ipp / Icon Sport - Ipp / Icon Sport

Quelle est la priorité pour remettre le pays de Galles en ordre, à six mois de la Coupe du monde ?

Il faut donner une vraie opportunité à nos jeunes talents. Cela fait plusieurs années que nous jouons avec des joueurs plutôt âgés, ce qui empêche la génération suivante de s’installer. On a besoin de faire jouer un jeune demi d’ouverture, faire émerger des centres et leur donner une chance en leur disant : "vous avez quatre ans pour vous développer et il n’y aura pas de pression". Faire ce qu’a fait la France, finalement. Antoine Dupont par exemple a commencé à jouer en équipe première et il a eu le temps de progresser. Les quatre prochaines années devront servir à cela pour le rugby gallois. Ils vont perdre des matchs mais ils grandiront au fur et à mesure des rencontres.

Faletau arrive à la fin, comme d'autres joueurs

Pensez-vous que les joueurs comme Alun Wyn Jones, Justin Tipuric ou Taulupe Faletau doivent prendre du recul pour laisser la jeunesse galloise s’exprimer ?

Absolument. Taulupe Faletau va disputer son centième match avec le pays de Galles, ce samedi. Il a été un joueur fantastique pendant dix ans mais il arrive à la fin, comme d’autres joueurs. C’est aux jeunes gallois de prendre les choses en main et de conduire le jeu. Mais je vois aussi qu’il y a un creux entre cette génération dorée et la jeunesse actuelle. Nous n’avons pas de joueurs de 26 ou 27 ans assez performants qui peuvent faire le lien entre ces deux générations. Nous n’en avons pas parce qu’il y a eu une mauvaise gestion du développement de ces joueurs-là.

À quoi vous attendez-vous sur cette rencontre face aux Bleus ?

La France a été tellement performante face à l’Angleterre… Personne ne peut dire que les Gallois vont gagner, c’est triste mais c’est la réalité. J’essaie tout de même d’être positif (rires).

Quelle est la plus grande faiblesse de cette équipe française ?

Pfff, quelles faiblesses… Ils ont la puissance, le jeu après contact, la défense, cet instinct si « français » que je regardais dans ma jeunesse. Je veux aussi parler de Charles Ollivon. Quand j’étais à Bayonne je l’ai vu percer très jeune et je pensais à l’époque qu’il fallait qu’il rejoigne un plus grand club pour progresser et montrer son énorme potentiel. Il a été incroyable face à l’Angleterre, il a été plusieurs fois capitaine des Bleus.