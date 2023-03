6 NATIONS 2023 - Ce week-end, le Tournoi des 6 Nations va rendre son verdict, avec un Irlande-Angleterre qui sera décisif pour décider du vainqueur. Mais cette dernière journée sera aussi l'occasion de battre des records historiques dans l'histoire de la compétition.

Cette édition du Tournoi se clôturera samedi, et le moins que l'on puisse dire est qu'elle a été riche en record en tous genres. Que ce soit l'ampleur de la victoire des Bleus, ou bien une bataille au sommet du classement IRB, le rugby européen a pris la mesure du rugby mondial. La dernière journée de la compétition peut elle aussi marquer les pages des livres d'histoire :

Johnny Sexton devient le meilleur marqueur de points de l'histoire du 6 Nations

L'élève est en passe de dépasser le maître. Jonathan Sexton va supplanter Ronan O'Gara et s'emparer de l'un des records les plus emblématiques du Tournoi. Et ce titre de meilleur réalisateur de l'histoire du Tournoi des 6 Nations, le capitaine irlandais l'obtiendra au moindre point marqué. Actuellement à égalité avec l'entraîneur de La Rochelle, la barre de 557 points risque d'être dépassée. Une soirée qui pourrait être parfaite pour l'ancien joueur du Racing si dans le même temps, le XV du Trèfle remporte le grand chelem face à l'Angleterre.

Jonathan Sexton a égalé le record de points dans le Tournoi, détenu par son compatriote Ronan O'Gara !https://t.co/Go627367Kb — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 12, 2023

Thomas Ramos meilleur réalisateur sur une seule édition

L'arrière du Stade toulousain réalise une campagne exceptionnelle et donne raison à Fabien Galthié. Celui qui a su inverser la tendance au poste d'arrière, et qui semble plus que jamais être le titulaire indiscutable au poste, enchaîne les prestations de haute volée. Avec une moyenne de 17 points inscrits par match, le Tarnais d'origine en est déjà à 68 points sur la compétition. De quoi rêver du record détenu par Jonny Wilkinson, qui avait inscrit 89 points en un seul Tournoi, en 2001. Pour devenir l'unique détenteur de ce statut honorifique, l'ancien de Colomiers devra inscrire au minimum 22 unités face au pays de Galles. S'il marque plus de 13 points, il dépassera Gérald Merceron pour être le joueur français avec le plus de points inscrits sur une seule édition.

Thomas Ramos Icon Sport - Icon Sport

L'Irlande avec le plus grand nombre de points pris

Les hommes d'Andy Farrell ont réalisé une compétition qui frôle la perfection jusqu'à présent. Quatre victoires en autant de rencontres, trois bonus offensifs et un grand chelem qui se profile. Le XV du Trèfle peut marquer l'histoire de la compétition en remportant son dernier match avec un nouveau bonus. Ce serait alors le pays ayant remporté le plus de points sur une seule compétition, avec un total de 27 points sur les 28 possibles (le grand chelem rapporte automatiquement trois points). La marque de référence est pour l'instant de 26 points, et elle est détenue par ... l'Irlande en 2018. C'est à ce jour la dernière fois qu'elle s'est imposée dans le Tournoi. Un passage de témoin symbolique, prouvant l'excellence de cette génération portée par Josh van der Flier.

Le vainqueur du Tournoi sur le toit du monde

La rencontre entre la France et l'Irlande avait déjà marqué en étant la première opposition entre les deux premières nations mondiales au sein du Tournoi. Ce samedi, le vainqueur du Tournoi aura un autre privilège sur la planète rugby. Que ce soit la France ou l'Irlande, il sera premier au classement IRB. Une première depuis l'élaboration de ce classement en octobre 2003. Jamais depuis, une nation européenne n'a remporté le Tournoi tout en étant tout en haut de la hiérarchie mondiale. Une preuve de plus que le rugby européen a pris la mesure du rugby mondial sur ces dernières années.

Jamie Ritchie PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Le meilleur classement de l'Ecosse depuis l'instauration du 6 Nations

Une place d'honneur qui signifierait beaucoup pour l'Ecosse. Malgré sa défaite face à l'Irlande, les hommes de Gregor Townsend peuvent encore ambitionner de s'installer sur la troisième place du podium. Un classement qui serait leur meilleur depuis l'intégration de l'Italie dans la compétition. Pour cela, il faudra que les Ecossais fassent au moins aussi bien que l'Angleterre. Mais s'ils veulent avoir leur destin entre les mains, les partenaires de Jamie Ritchie devront s'imposer sur leur pelouse de Murrayfield face à l'Italie. Une victoire bonifiée serait sans doute symbole de troisième place, et d'une confirmation de leur cinquième place au classement mondial.