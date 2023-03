Le staff de l'équipe de France U20 a annoncé ce lundi après-midi la liste des 27 joueurs convoqués pour préparer la réception du pays de Galles, dimanche 19 mars à 21h. Un groupe sans surprise avec la présence logique des cadres de la victoire en Angleterre.

Le dernier groupe des 27 Bleuets est connu. L'encadrement du XV de France U20 a annoncé ce lundi après-midi la liste des joueurs convoqués pour préparer la réception du pays de Galles, dimanche 19 mars à 21h. Les principaux cadres de l'équipe (Baptiste Jauneau, Émilien Gailleton, Nicolas Depoortere...) ont été reconduits. Après leur victoire retentissante en Angleterre (7-42), les Bleuets tenterront d'arracher le Tournoi des 6 Nations des mains de l'Irlande, actuellement trois points devant la France.

Sébastien Calvet a expliqué son choix pour garder la continuité du groupe. "Ce groupe de 27 joueurs répond à la volonté de rester dans la continuité de notre groupe victorieux en Angleterre. Il subit simplement quelques ajustements prévus et préparés avec le départ de deux joueurs et l’arrivée de trois. L’objectif reste le même, à savoir préparer la Coupe du monde et pour ce faire ce dernier match du Tournoi est le dernier match officiel avant la Coupe du Monde. L'objectif fixé est de continuer à monter en puissance qui doit s'exprimer par plus de vitesse de déplacement et plus de maîtrise de notre projet. Ce doit être un match d’experts".



La liste des 27 Bleuets pour préparer la venue du pays de Galles



AFFANE Zacharie - Union Bordeaux Bègles

BIELLE-BIARREY Louis - Union Bordeaux Bègles

CARBONNEAU Léo - CA Brive

CASTRO FERREIRA Mathis - Stade Toulousain

COSTES Paul - Stade Toulousain

DEPOORTERE Nicolas - Union Bordeaux Bègles

DESPERES Axel - Section Paloise

DROUET Léo - Provence Rugby

FERTÉ Mathis - CA Brive

GAILLETON Émilien - Section Paloise

GAZZOTTI Marko - FC Grenoble Rugby

GUILLY Cyriac - ASM Clermont Auvergne

JAUNEAU Baptiste - ASM Clermont Auvergne

JEGOU Oscar - Stade Rochelais

JOUVIN Pierre - SU Agen

JULIEN Lino - Racing 92

LACOMBRE Thomas - Stade Toulousain

LIUFAU Brent - Section Paloise

MATHIRON Arthur - Lyon OU

NOUCHI Lenni - Montpellier HR

PENVERNE Louis - Stade Rochelais

RATAJCZAK Julien - Oyonnax Rugby

REUS Hugo - Stade Rochelais

SENTUBERY Clément - Stade Toulousain

SORIN Karl - Stade Rochelais

TABAROT Luca - Montpellier HR

TUILAGI Posolo - USA Perpignan