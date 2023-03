6 NATIONS U20 - L’Angleterre accueillait la France, vendredi soir au Recreation Ground de Bath, pour la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations U20. Face à des Anglais invaincus et premiers au classement jusqu’ici, les Bleuets ont sorti une grosse prestation et se sont imposés 07-42. Devant à la pause (0-13), après une première période très sérieuse, les Tricolores ont dominé les débats par la suite et se sont même offert une victoire bonifiée en fin de match.

C’est une sacrée performance que vient de réaliser le XV de France des moins de 20 ans. Opposés à une équipe d’Angleterre qui avait remporté ses trois premiers matchs, les Bleuets l’ont emporté à Bath, 07-42. Ainsi, les partenaires d’Émilien Gailleton ont mis fin aux rêves de Grand Chelem anglais. Grâce à ce succès, les jeunes français sont deuxièmes du classement et c’est désormais l’Irlande qui est en pole position pour remporter l’édition 2023.

Dans la nuit de Bath, on a rapidement compris que cette première mi-temps ne serait, ni une partie de plaisir, ni une mince affaire pour les Bleuets. On imagine que les joueurs de Sébastien Calvet s’en doutaient et s’y étaient préparés, mais toujours est-il que l’Angleterre a d’abord montré, devant son public, qu’elle était là pour livrer une féroce bataille, et les premières collisions ont donné le ton d’une première période disputée, féroce et pendant laquelle les Bleuets ont joué juste.

La France domine en mêlée

Si l’Angleterre a réalisé un début de match intéressant et a eu une grosse occasion rapidement (en-avant de Woodman à l’entrée de l’en-but, 6e), c’est la France qui a ouvert le score, au quart d’heure de jeu, sur une pénalité tentée et réussie par l’ouvreur de La Rochelle, Hugo Reus (0-3, 13e), après un super travail de son paquet d’avants en mêlée fermée. Les Anglais ont plus tenu le ballon (52% de possession) et ont souvent joué dans le camp adverse (65% d’occupation), mais ils n’ont pas voulu prendre les points qui se présentaient à eux à plusieurs reprises. Ils sont aussi tombés sur une défense française particulièrement bien organisée et on garde en mémoire cette longue séquence autour de la demi-heure de jeu, pendant laquelle les Bleuets ont fait reculer l’attaque adverse grâce à un pressing juste et efficace.

La France ? Dominatrice en mêlée fermée grâce à son axe droit plutôt solide (Affane, Tuilagi), elle a doublé la mise lorsque Hugo Reus est venu punir un hors-jeu de Joe Jenkins (0-6, 26e), mais a surtout marqué un essai magnifique peu avant la pause. Sur cette action, partie des 22 mètres tricolores, le trois-quarts centre de la Section paloise et capitaine des Bleuets, Emilien Gailleton, s’est distingué en donnant le tournis à la défense anglaise, puis il a offert le ballon d’essais à l’Aixois Léo Drouet (0-13, 35e). Ainsi, à la pause, et après quarante minutes très sérieuses, les Bleuets comptaient treize points d’avance.

Gailleton trois étoiles

Comme en première période, au retour des vestiaires, l’Angleterre est restée fidèle à ses principes et n’a pas tapé les pénalités. Du coup, à cause d’une touche pas toujours souveraine (43e), elle n’a pas débloqué son compteur. Au contraire, la France, sérieuse, a doucement creusé l’écart au score avec une nouvelle pénalité réussie par Hugo Reus (0-16, 50e). Ce même Reus s’est illustré dans la foulée, en tapant une superbe chandelle dont la réception a été cafouillée par Monty Bradbury. Emilien Gailleton, excellent dans la nuit anglaise, a alors récupéré le ballon, éliminé un vis-à-vis d’un crochet, accéléré et planté le deuxième essai tricolore.

Vexée, l’Angleterre s’est réveillée et a profité de sa supériorité numérique, suite au carton jaune adressé à Esteban Capilla (plaquage dangereux, 54e), pour débloquer son compteur grâce à un bel essai de trois-quarts signé par Sam Harris (7-23, 57e). Mais ce sont les Bleuets qui ont mieux terminé la partie. Très bon en mêlée fermée, Louis Penverne a aussi montré qu'il était un joueur mobile lorsqu’il est venu se proposer à cinq mètres de l’en-but anglais, pour finir sa course dans l’en-but (7-30, 66e).

Les Anglais ont alors compris que cette équipe de France était un, voire deux crans au-dessus et Mathis Castro-Ferreira, suite à un ballon porté dominateur (7-37, 75e), puis Cyriac Guilly sur une action un peu acrobatique (7-42, 80e), ont alourdi la note. Alors, la France n’a plus son destin pour remporter le Tournoi, c’est sûr. Elle a, en revanche, réalisé une performance de très grande qualité au Recreation Ground. Prometteur pour la suite !