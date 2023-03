6 NATIONS 2023 - Auteur de 23 points face aux Anglais, l’arrière tricolore fut un des hommes de la partie. Mais ne comptez pas sur le Mazamétain pour tirer la couverture à lui…

Vous avez inscrit le premier essai au bout de la première action du match, faisant taire tout Twickenham qui avait entonné son premier "Swing low, sweet Chariot". Vous en êtes-vous rendu compte, dans le feu de l’action ?

Sur le terrain, en direct, pas du tout. Mais ce qui est certain, c’est que cette première action nous a parfaitement mis dans le match. On a constaté d’entrée de jeu que notre nouvelle stratégie de sortie de camp les avait perturbés, puisqu’on avait réussi à les désorganiser au point de récupérer assez facilement le ballon. Et on a surtout vu que nos avants dominaient les collisions, à l’image de Charles Ollivon et Thibaut Flament qui réalisent deux passes après contact au milieu du terrain pour nous ouvrir l’espace. Grâce à cet essai, on mène rapidement 7-0 puis 10-0. Pour prendre confiance, il n’y avait pas mieux, d’autant qu’on a senti que les Anglais avaient pris un gros coup sur la tête.

Vous évoquez le sujet des sorties de camp. L’occupation et le jeu au pied se sont en effet avérés prépondérants dans votre stratégie...

Sachant que cette équipe d’Angleterre jouait beaucoup au pied, nous avions à coeur de répondre présent, forcément. Sous les ballons hauts, on n’a pas fait d’erreur et c’était important, et au sujet de l’occupation, comme je vous l’ai dit, notre stratégie a plutôt bien porté ses fruits.

Antoine Dupont avait pris beaucoup d’initiatives dans ce domaine depuis le début du Tournoi, sans doute trop. En avez-vous parlé avec lui avant le match ?

Notre plan, c’était d’alterner, pour lui éviter de prendre toute la pression. Sur notre première sortie de camp, on a mis les Anglais en difficulté et réussi à récupérer le ballon pour marquer juste derrière. Cela nous a évidemment donné beaucoup de confiance quant à notre plan de jeu. Et lorsqu’il a pris le jeu au pied à son compte, Antoine en a été d’autant plus efficace.

Pour appuyer vos dires, il a d’ailleurs trouvé le premier 50:22 du XV de France depuis le début du tournoi, qui a débouché directement sur le premier essai de Thibaut Flament...

C’est bien, ça lui fera plaisir. (rires)

Depuis quelques mois, votre équipe peinait à tuer les matchs, et avait même la fâcheuse tendance à remettre ses adversaires en selle par ses propres erreurs. Avez-vous craint de voir ce scenario se reproduire, après avoir pris le score ?

On en a parlé, bien sûr, surtout à la mi-temps. L’important, c’était de rester bien concentré et de ne pas commettre d’erreur qui aurait pu nous mettre en danger.

Ils ont tous été monstrueux !!!

Voici les notes des Bleus > https://t.co/A9Df7Z7Jez

On les débriefe en live > https://t.co/DxkDqMRbGn pic.twitter.com/AJfZsGhLh1 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 11, 2023

À titre personnel, vous avez inscrit un essai et signé un 8/9 face aux poteaux... S’agit-il à vos yeux de votre prestation la plus aboutie sous le maillot bleu ?

Est-ce qu’il s’agissait de mon meilleur match avec le XV de France, je ne sais pas. J’ai simplement essayé de donner le meilleur à chaque fois qu’on fait appel à moi, comme je le dis toujours.