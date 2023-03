6 NATIONS U20 - Larges vainqueurs en Ecosse, les Irlandais ont battu un record dans le Tournoi U20, celle de la plus large victoire. Ils se sont imposés 82 à 7 ! Ils réaliseront un deuxième grand chelem d'affilé s'ils battent l'Angleterre (19 mars, 18h).

Les U20 Irlandais sont inarretâbles ! Auteure d'un grand chelem dans le Tournoi U20 la saison passée, l'Irlande continue sur la même lancée. Les joueurs de Richie Murphy impressionnent par leur attaque. Ils n'ont jamais marqué moins de 30 points dans une rencontre et affichent une moyenne de plus de 50 points par match. Un chiffre largement dopé par le dernier succès des Irlandais sur la pelouse des Ecossais, ce vendredi soir. Le score ne souffre d'aucune contestation : 7-82 ! Il s'agit là de la plus large victoire dans le Tournoi des Six Nations U20. Il dépasse le succès des Bleuets 78-12 face à l'Italie, en 2018, à Gueugnon.

47-0 en première mi-temps

À la mi-temps, à Glasgow, l'Irlande menait déjà 47-0 ! Malgré un sursaut d'orgueil au retour des vestiaires avec un essai de Corey Tait, les Ecossais ont continué à sombrer, encaissant un 35-0. Ils ont même fini à 14 après le carton rouge du deuxième ligne Jake Parkinson (70e). Cela s'est terminé douze essais à un. Le troisième ligne aile Ruadhan Quinn en a profité pour se mettre en valeur. Il a inscrit un triplé et devient co-meilleur marqueur de la compétition avec l'Anglais Josh Hathaway. Ils ont inscrit quatre essais. L'ouvreur Sam Prendergast, auteur de sept transformations, reste meilleur réalisateur du Tournoi avec 57 points. Une telle victoire a forcément enthousiasmé le sélectionneur Richie Murphy, questionné à l'issue de la rencontre : "L'une des choses dont je suis très satisfait, c'est que les joueurs se sont tenus au plan et ont exécuté les choses sur lesquelles nous avons bossées. Nous avons beaucoup travaillé sur notre attaque en mêlée et en touche, et je pense que cela a porté ses fruits. De même, la connexion des arrières et leurs lancements de jeu ont bien marché." Les Irlandais n'auront plus qu'à finir le travail contre l'Angleterre (le 19 mars prochain, 18h). Les Anglais se sont fait corriger par les Français chez eux (7-42). Et il sera compliqué pour eux de se reprendre, dans un stade de Cork à guichets fermés depuis cinq semaines et un week-end de Saint-Patrick...