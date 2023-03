Ce vendredi soir, l'équipe de France des moins de 20 ans a écrasé l'Angleterre sur le score de 42-7. Les Bleuets ont notamment été portés par leur capitaine Émilien Gailleton, toujours aussi décisif. Derrière, Hugo Reus a également survolé les débats, tout comme Léo Drouet. Devant, les piliers tricolores ont fait plus que le boulot. Voici les notes des Français !

Louis Penverne : 8,5/10

Plutôt discret depuis le début de Tournoi, le pilier gauche rochelais s'est illustré de la plus belle des manières ce vendredi soir. Il a tout simplement mis au supplice son vis-à-vis en mêlée fermée, récoltant deux pénalités dans ce secteur. Très actif dans le jeu courant, il a néanmoins été pénalisé en fin de premier acte (33è) mais a été auteur d'une excellente partie, sublimée par un essai tout en puissance à la 63ème. Du très grand Penverne !

Pierre Jouvin : 4,5/10

Après avoir fêté sa première cape avec les Bleuets sur ses terres du côté d'Agen il y a deux semaines, Pierre Jouvin n'a pas vécu la soirée rêvée à Bath. Dès la 6ème minute, il a été pénalisé pour une faute largement évitable. Ensuite, il est l'avant qui a le moins plaqué dans cette rencontre avec cinq interventions défensives, pour deux manquées.

Zaccharie Affane : 7/10

Le Bordelo-Béglais a vécu une soirée tranquille, comme tous ses coéquipiers. Lui aussi dominant en mêlée en début de match, il a tout de même été sanctionné en fin de première période pour une mauvaise liaison. Dans le jeu, Affane s'est montré actif, n'hésitant pas a faire jouer derrière lui pour mettre du rythme dans les attaques tricolores. Il a également gratté un ballon dans le camp adverse à la 46ème minute. Un match consistant pour le solide numéro trois, qui poursuit son excellent Tournoi.

Lenni Nouchi : 6,5/10

Peut-être le meilleur Français depuis le début de la compétition, le Montpelliérain a été cantonné au travail de l'ombre à Bath. Et malgré une activité en défense au-dessus de la moyenne, il s'est tout de même permis quelques coups d'éclat. À la réception d'une passe mal assurée, il a rattrapé le cuir acrobatiquement, avant de réaliser une passe après-contact magnifique et créer le décalage. Il a terminé la rencontre avec 7 plaquages et 7 courses.

Posolo Tuilagi : 5,5/10

Le puissant deuxième ligne de l'Usap n'a pas eu le rendement attendu. Dès la 5ème minute, il a été pénalisé au sol pour ne pas s'être sorti assez rapidement de la zone plaqueur-plaqué. Un quart d'heure plus tard, alors qu'il était utilisé pour mettre à mal la défense du XV de la Rose, il a laissé échapper le ballon, avant d'être une nouvelle fois sanctionné à la demi-heure pour un hors-jeu. Dans le second acte, il a arraché un ballon important dans son camp, avant de sortir quelques secondes plus tard (61è).

Posolo Tuilagi a tenté de faire parler sa puissance mais a connu du déchet dans son jeu. PA Images / Icon Sport

Oscar Jegou : 7/10

Le Rochelais est le joueur de l'ombre par excellence. Jamais mis à la faute, jamais en pleine lumière, Jegou fait le boulot sans se faire remarquer. Ce vendredi soir, il n'a pas survolé les débats comme il y a deux semaines face à l'Écosse. Il termine tout de même le match avec 11 plaquages, le plus haut total côté tricolore. Il aurait même pu s'offrir une magnifique passe décisive aux alentours de l'heure de jeu mais l'action n'est pas allée au bout.

Esteban Capilla : 6/10

Il a démarré son match avec une excellente intervention ballon en main, laissant sur le côté deux Anglais. Toujours aussi rapide, Capilla apporte une vitesse rare dans un pack et fait rapidement des différences. Intéressant, sa prestion est quelque peu ternie par le carton jaune qu'il a reçu à la 54ème minute pour un plaquage dangereux.

Marko Gazzotti : 7,5/10

Exceptionnel face à l'Écosse, le numéro huit tricolore a encore été très bon ce vendredi soir. À la 8ème minute, il a été auteur d'une sortie de mêlée autoritaire pour donner de l'air aux Bleuets, dans leurs vingt-mètres à ce moment-là. La suite ? Le Grenoblois a distribué les plaquages offensifs sans jamais céder. Il a notamment terminé le premier acte avec 8 plaquages au compteur, pour aucun manqué. Au final, il a réalisé 10 interventions défensives.

Baptiste Jauneau : 7/10

Pour son premier match dans ce Tournoi des Six Nations 2023, le demi de mêlée de Clermont a eu du mal à se mettre dans le rythme. Il a notamment laissé échapper un ballon important aux abords des 22 mètres anglais (10è), en se laissant notamment surprendre par une bonne défense adverse. Pas toujours précis dans son jeu au pied, Jauneau s'est tout de même mis au diapason en défense puisqu'il a plaqué a 9 reprises. À la 42ème, il a fait parler tout son talent en laissant sur le flanc trois adversaires pour se faire la malle en bord de touche.

Hugo Reus : 8,5/10

Le Rochelais a été un véritable métronome en Angleterre. Excellent dans l'animation, il n'a quasiment commis aucune erreur, mis à part une pénaltouche non trouvée (31è). Que ce soit avec son pied gauche habituel, et le pied droit sous la pression, il a enchaîné les chandelles précises pour faire reculer les Anglais. Face aux perches, il est à créditer d'un 7 sur 8. Pas mal. Ballon en main, il n'est pas en reste puisqu'il a battu 6 défenseurs adverses en attaquant la ligne de manière efficace.

Hugo Reus est à créditer d'un sept sur huit face aux poteaux. Icon Sport

Léo Drouet : 7,5/10

L'ailier de Provence Rugby avait vécu un petit cauchemar il y a deux semaines face à l'Écosse. Mais face au XV de la Rose, Léo Drouet s'est magnifiquement rattrapé. Avec des conditions humides, il n'était pas écrit d'avance qu'il pourrait s'illustrer, et pourtant. À la 25ème, servi sur son aile gauche, il a permis aux Français de gagner des mètres précieux. Dix minutes plus tard, il a inscrit le premier essai tricolore, concluant une séquence qui restera dans les mémoires. Un excellent match du numéro onze français.

Émilien Gailleton : 9/10

Le patron, c'est bel et bien Gailleton. Capitaine pour l'occasion, le Palois a mis une demi-heure pour démontrer au public du Recreation Ground tout son talent. À la 36ème minute, il a hérité du ballon dans son camp, avant de mettre le coup de rein décisif pour créer le décalage et envoyer Léo Drouet derrière la ligne. À la 52ème, il a lui-même inscrit le deuxième essai tricolore en contre. Un grand match, sans oublier ses 10 plaquages...

Nicolas Depoortere : 6,5/10

Son duo avec Émilien Gailleton fait des merveilles. Aux côtés du Palois, Nicolas Depoortere s'est "contenté" de parfaitement défendre, se jetant dans les chevilles anglaises sans rechigner. Il a terminé la rencontre avec 9 plaquages à son compteur, pour deux manqués. Peu en vue ballon en main, le joueur de l'UBB a fait le boulot.

Louis Bielle-Biarrey : 6,5/10

Pour son deuxième match dans ce Tournoi 2023, Louis Bielle-Biarrey a été un peu moins en vue sur son aile droite que Léo Drouet de l'autre côté. Néanmoins, le Bordelo-Béglais a réussi à casser quatre plaquages avec des miettes et s'est montré précieux dans le fond de terrain sous les coups de pied anglais. Il a seulement commis une erreur au coeur de la seconde période, qui n'a pas eu d'incidence sur le match.

Mathis Ferté : 6/10

Étincelant face à l'Écosse, Ferté n'a pas eu besoin de forcer son talent ce vendredi soir pour porter les Bleuets vers un succès qui fera date. Dynamiteur dans les premiers minutes de jeu, le Briviste s'est ensuite contenté de gérer. En seconde période, il a mal négocié un deux contre un et s'est fait pénalisé. Il termine le match avec un seul défenseur battu en trois courses.