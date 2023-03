6 NATIONS U20 - Les Bleuets ont montré le chemin à prendre leurs aînés. Face à l'Angleterre, la France a été tout bonnement exemplaire pour logiquement et largement s'imposer avec le bonus offensif 42 à 7. Dans le sillage d'un paquet d'avants dominateur, elle aura été portée par une défense irréprochable.

114 plaquages réussis, 12 manqués. Voici la statistique impressionnante qui explique en grande partie la victoire française en Angleterre sur le score de 42 à 7. À la pause, les Bleuets étaient devant et presque contre le cours du jeu tant ils auront été acculés par les assauts anglais. Au compteur après 40 minutes ? Aucun point encaissé, 13 points marqués, dont un essai de plus de 80 mètres suite à une défense remarquable sur un temps de jeu de plus de trois minutes. Désabusés, les Anglais sont tombés sur quinze os, tous décidés à ramener un succès qui les fuyait dans le Tournoi U20 depuis 2009.

Les Bleuets écrasent l'Angleterre à Bath et frappent très fort ! \ud83d\ude0d



Que le rugby peut paraître cruel parfois. Ce n'est pas l'Angleterre U20 qui dira le contraire, car ce vendredi elle aura tout tenté quarante minutes durant. Mais pourtant, rien, même pas des miettes, ne leur a été laissé. Agressifs en défense, les Bleuets ne lâchaient rien, dans le sillage d'une troisième ligne Jegou-Gazzotti-Capilla qui n'a pas raté un seul plaquage de toute la première période. Et alors que le chaos se répandait dans l'air de Bath, la France a su piquer la Rose, en récupérant la gonfle sur une défense toujours aussi acharnée, et contrer grâce à un éclair de Gailleton et une finition de Drouet juste avant la pause.

Un titre toujours envisageable

La France ne le savait pas encore, mais le plus dur était fait. Après la pause, les Anglais revenaient moins bien, comme démoralisés devant cette muraille tricolore. Et c'est encore sur une récupération que le meilleur marqueur du Top 14 et capitaine des Bleuets venaient alourdir le score. Si la fin du match a été du bonus, au sens littéral du terme, face à un XV de la Rose qui avait baissé les bras, les hommes de Sébastien Calvet ont su redresser la barre et construire leur succès sur une base plus que solide.

Un paquet d'avants retrouvé, après avoir été mis en difficulté en début de compétition. Les 140 et quelques kilos de Posolo Tuilagi ont permis de stabiliser une mêlée tricolore dominatrice et de permettre à ses coéquipiers de se mettre en valeur en découpant à tour de bras. Avec cette démonstration aussi bien offensive que défensive, les actuels deuxièmes au classement du Tournoi ont envoyé un message fort aux autres nations, après une entame en dents de scie.

Ayant déjà encaissé dix essais en seulement trois rencontres, les Bleuets se devaient de redresser la barre pour pouvoir encore espérer décrocher le titre. Revenue à trois points de l'Irlande avant la dernière journée, la France peut encore y croire même s'il faudra un scénario où le XV du Trèfle perd à domicile face à ces Anglais. De son côté, les partenaires d'un Marko Gazzotti toujours aussi étincelant recevront le pays de Galles, bon dernier du classement.