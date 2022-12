Finalement, Jack Willis n'aura pas mis longtemps à retrouver le soleil. En plein brouillard après la mise sous contrôle judiciaire de son club, les Wasps, il a vite rebondi du côté de Toulouse en novembre dernier. Impressionnant pour ses débuts, il s'inscrit déjà dans la rotation du club cinq fois champion d'Europe. Remplaçant ce samedi pour la victoire sur la pelouse du Munster et entré à l'heure de jeu, il est revenu après le match, au micro de BT sport, sur ses débuts sous ses nouvelles couleurs. "Je m’éclate, vraiment ! Il y eut beaucoup de changements importants pour moi, en quelques semaines. Mais je n’ai pas eu le temps de trop tergiverser. L’opportunité de jouer pour ce grand club m’a été offerte et j’en suis immensément reconnaissant. Je me retrouve ici, avec ce maillot à jouer ces grands matchs. Après tous les tourments de mon début de saison, c’est incroyable, non ?"

Ce club est imprégné d’un esprit de victoire incroyable

Parmi les choses qui l'ont surpris ? L'appétit de titres qui continue d'animer ce groupe. "Ce club est imprégné d’un esprit de victoire incroyable. Il y a cinq étoiles sur ce maillot et pourtant, ça ne leur suffit pas. Ils meurent d’envie d’aller en décrocher une sixième. Chaque semaine, on vous fait comprendre l’importance de gagner avec ce maillot et de pratiquer un bon rugby. C’est un contexte où vous ne pouvez que grandir. et vous améliorer". Ce fut le cas au Munster où, malgré des conditions climatiques difficiles (brouillard et pluie), les Toulousains ont tenu bon dans le combat pour arracher la victoire. "La priorité était de contrôler notre discipline. En leur offrant des pénalités, on leur offrait des possibilités de ballons portés sur lesquels ils sont très forts. C’est ce qu’il fallait éviter et on a pu le vérifier en première mi-temps. On a bien corrigé cela en seconde mi-temps."