6 NATIONS 2023 - Jack van Poortvliet sera le titulaire du XV de la Rose face à la France, ce samedi (17h45). À 21 ans, il a réussi à prendre la place de son coéquipier en club, Ben Youngs. Son coup de pied long et précis sera un atout pour l'Angleterre.

De quoi pourraient parler Antoine Dupont et Jack van Poortvliet (10 sélections, deux essais) ? Du crunch, de comment gérer leurs avants ou de la vie à la ferme ? Comme son vis-à-vis français, le demi de mêlée anglais vient de la campagne. Né en 2001 à Norwich, il a grandi dans le village de Colby, où seules 500 âmes environs vivent à l'année. C'est dans ce village que ses arrières grands-parents ont immigré depuis la Hollande. Dans sa jeunesse, le demi de mêlée a conjugué les deux, s'entraînant à botter dans les champs de la ferme de son père, Jeff, ancien joueur des Saracens dans les 90's. Interrogé sur la personnalité de Jack van Poortvliet, le côté rural revient vite dans la bouche de Johnny McPhillips. L'ouvreur de Provence Rugby a côtoyé le neuf deux saisons à Leicester (2019-2021) : "Il adore la ferme et l'agriculture. Bon, il aime aussi le football." La trajectoire de l'Anglais n'est pourtant pas toute tracée. À 15 ans, le Leicester ne l'a pas retenu. "J'étais absolument dévasté. Je me souviens que les autres garçons de l'école essayaient de m'aider. J'étais si triste et j'ai versé quelques larmes. C'était dur", a-t-il expliqué au Guardian. Il est alors jugé trop petit et trop frêle. "Il paraît maigre mais il est très solide, athlétique", estime désormais Johnny McPhillips.

Steve Borthwick has named our side for #ENGvFRA on Saturday ?@O2 | #WearTheRose — England Rugby (@EnglandRugby) March 9, 2023

Après une poussée de croissance et une prise de masse, Jack van Poortvliet sera finalement rappelé par Leicester. Champion U18 avec les Tigers en 2018 et 2019, il fera ses débuts en pro à seulement 18 ans, en 2019, contre Sale. Les titres s'accumulent pour lui, capitaine des U20 anglais lors de leur Grand Chelem dans le Tournoi 2021. En club, comme en sélection, il côtoie une génération 2001 talentueuse. "Il est très proche de Freddie Stewart et Ollie Chessum avec qui il a joué en équipe espoir de Leicester et avec qui il sera titulaire demain, fait remarquer Johnny McPhillips. Ils sont un groupe de plusieurs joueurs à être très proche. Ils ont le même âge, ils se sont connus jeunes et jouent à Leicester désormais. Pour moi, c’est un plaisir de les voir."

Il a appris avec Ben Youngs et Richard Wigglesworth

Ben Yougs ne sera pas le demi de mêlée anglais face à la France. Le recordman de capes avec l'Angleterre (128 sélections) s'est fait chiper son numéro neuf par Jack van Poortvliet, son partenaire à Leicester. Pourtant, cette saison, Ben Youngs a été plus de fois titulaire que son jeune coéquipier en club (onze contre cinq). La saison écoulée, c'est une paire de trentenaires Youngs-Wigglesworth qui a disputé et remporté la finale du championnat d'Angleterre. Jack van Poortvliet était en tribune. Ben Young, d'ailleurs, a longtemps été un modèle pour le jeune Jack. En plus de la longévité du premier en sélection, il y a un facteur affectif. Ben Youngs est issue d'une famille de fermier du Norfolk, la même région que celle de Jack van Poortvliet. Mais avec le XV de la Rose, l'élève a en quelque sorte dépassé le maître selon Johnny McPhillips : "Être en club aux côtés de Ben Youngs, Richard Wigglesworth et Ben White, ce qui se faisait de mieux en Angleterre et en Écosse sur la génération d’avant Jack, lui a permis de polir son jeu très vite et devenir rapidement international." Pour l'ancien joueur de Carcassonne, la relation entre Steve Borthiwck et Jack van Poortvliet, née de leurs années communes à Leicester, est un avantage. "Steve le connaît très bien, il sait à quel point Jack est bon, quelles sont ses qualités, reprend l'ouvreur. Il l’a vu à l’entraînement tous les jours. Il sait comment utiliser ses qualités sur le terrain. Dans les 6 Nations, l’Angleterre joue beaucoup au pied, il y a de très bons coups de pied tactiques et Jack y est pour quelque chose. Le fait de connaître Steve est aussi un avantage pour Jack car il connaît le plan de jeu, comment l’Angleterre doit jouer."

Jack van Poortvliet, auteur d'un essai contre l'Italie ActionPlus / Icon Sport - ActionPlus / Icon Sport

Lancé en sélection l'été dernier lors de la tournée en Australie, Jack van Poortvliet a été critiqué outre-manche l'automne dernier. Titularisé par Eddie Jones lors des trois dernières rencontres, il a été ciblé après une rencontre ratée par les Blacks. Après la rencontre, Aaron Smith a avoué à l'Anglais que les All Blacks l'avaient délibérément ciblé, à l'image de l'interception précoce de Dalton Papali'i. "La grande leçon que j'ai tirée du match contre la Nouvelle-Zélande, qui n'a pas été à mon avantage, c'est qu'il ne faut pas multiplier les erreurs et qu'il faut se rendre compte plus rapidement si une équipe vous prend pour cible. Mais Aaron a été très gentil par la suite. Il m'a dit que ce genre de journée arrivait et qu'il en avait connu beaucoup. Il a été très positif et m'a dit que j'avais de beaux jours devant moi", a-t-il déclaré. Son sélectionneur d'alors ne l'avait pas descendu devant les médias et lui avait renouvelé sa confiance la semaine suivante. Le jeune demi de mêlée avait aussi eu le soutien de son capitaine, Owen Farrell : "Il ne m'a pas paru agité après avoir ­commis ses erreurs. Il y a un tas de jeunes joueurs qui arrivent dans ce genre de matches, qui commettent une erreur et qui veulent à tout prix ne plus en refaire. Lui n'était pas dans cet état d'esprit."

Ce vendredi, avec une heure d’avance sur l’horaire initialement programmée, le XV de France s’est présenté à Twickenham pour l'entraînement du capitaine, à l'issue duquel Antoine Dupont a livré ses impressions avant le "crunch".



Son gros coup de pied plaît beaucoup aux pragmatiques Eddie Jones puis Steve Bortwick. Mais ce n'est pas son seul point fort selon Johnny McPhillips : "Notre relation sur le terrain était très bonne. Quand tu es demi d’ouverture et que ton demi de mêlée est confiant, capable de faire des passes, taper et diriger, il prend en quelque sort ta place dans la manière de manager l’équipe. Il sait quand taper au bon moment, quand passer. Mais aussi bien organiser les avants, il leur parle beaucoup. Il jouera avec Marcus Smith donc je suis très excité de voir de voir deux joueurs incroyables évoluer ensemble. Mais il n'est probablement pas aussi fort que Dupont aujourd’hui." Si Jack van Poortvliet sait accorder ses avants et ses arrières, en est-il de même avec sa guitare ? "Je ne suis pas sûr à 100 % qu'il joue bien, en rigole l'ouvreur de Provence Rugby. Je me souviens que Jack et Freddie Stewart ont commencé la guitare ensemble. D’autres joueurs se sont aussi mis à apprendre un instrument. Ils ont fait une représentation à la fin de ma dernière année au club. Je ne lui ai pas parlé depuis longtemps. Jack, c’est quelqu’un qui semble être tranquille mais il travaille dur. Désormais il ne doit pas être mauvais !" Jack van Poortvielt devra trouver le bon tempo pour espérer une victoire anglaise contre les Bleus !