SUPER RUGBY - Que s'est-il passé dans la tête d'Ardie Savea ? Le troisième ligne néo-zélandais a mimé un égorgement en plein match, dans une rencontre face aux Rebels. Il a été suspendu pour une semaine suite à ce geste.

Ardie Savea est allé trop loin dans la provocation. Pendant la rencontre entre les Hurricanes, club du All Black, et les Rebels, les esprits se sont échauffés, notamment entre le troisième ligne centre et Carter Gordon, l'ouvreur adverse. Suite à cette altercation, le frère de Julian Savea a mimé un égorgement, geste que l'on retrouve notamment dans le Kapa O Pango.

Ardie Savea a complètement pété un plomb ce matin contre les Rebels en mimant un égorgement.



Le capitaine des Hurricanes a carrément fait le geste de fin du "Kapa O Pango"... En plein match ?



Écopant d'un carton jaune, le All Black s'est excusé depuis ?

Sanctionné d'un carton jaune, l'international risquait gros et pouvait être lourdement suspendu. Heureusement pour le joueur de 29 ans, la commission de discipline a été clémente. Selon elle, la "sanction appropriée" est une semaine de suspension, ce qui va l'empêcher de participer à la réception des Auckland Blues.

Le joueur s'est immédiatement excusé dans son interview juste à la fin de la rencontre. Il explique avoir perdu le contrôle pendant le match, pris dans la provocation du moment. Un discours qui a plaidé en sa faveur au moment de juger l'international aux 70 matchs avec les All Blacks. Il pourrait être de retour face aux Waratahs pour le compte de la quatrième journée du Super Rugby. Après deux matchs, les Hurricanes sont toujours invaincus et comptent neuf points, à la deuxième place du classement.