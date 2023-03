HOMMAGE - Denys Drozdz est décédé ce dimanche. Damien Chouly, son ancien coéquipier et ami, se souvient avec émotion de l'homme qu'il était.

Denys Drozdz nous a quittés ce dimanche. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous ?

Je suis très triste évidemment. Avec Denys, nous nous connaissions depuis toujours. On avait fait notre sport-études tous les deux, puis grandi ensemble à Brive, des Crabos jusqu'à l'équipe première. On est devenus des joueurs de rugby côte à côte. Nous étions du même âge ... On a tout traversé ensemble. Les sélections jeunes, le pôle France à Marcoussis et bien sûr cette fabuleuse Coupe du monde moins de 21 ans que nous avons gagnée en 2006 à Clermont. Après ça, nos carrières sportives se sont séparées. J'ai signé à Perpignan et lui au Stade français. C'est là-bas que ses soucis ont commencé ...

Denys Drozdz est décédé dans la nuit de samedi à dimanche des suites d’une longue maladie, à 37 ans. La rédaction présente ses plus sincères condoléances. \ud83d\ude4fhttps://t.co/tzLbf8HP62 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 5, 2023

Saviez-vous qu'il était malade ?

Je l'avais su à l'époque, quand ses problèmes ont commencé, lorsqu'il avait dû arrêter sa carrière et qu'il jouait au Stade français. J'avais appris qu'il avait une tumeur au cerveau qui a fini par s'empirer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'issue possible. C'est terrible, il a lutté quinze ans. C'était un dur au mal dans la vie comme sur le terrain. C'est ce qui a fait sa force. C'était un très beau et très grand combattant. Denys était quelqu'un d'entier dans tout ce qu'il faisait. Il a mené son combat avec un courage qui force un immense respect. Il mérite un bel hommage car ce qu'il a fait, jusqu'au bout du bout, est remarquable.

Quelle image garderez-vous de lui ?

J'ai une tonne de souvenirs avec lui. Il y a bien sûr notre titre de champions du monde en 2006 pour le coté sportif mais il y en a aussi beaucoup en dehors du sport. Nos vacances communes, nos années au centre de formation de Brive ... Aujourd'hui, je veux me faire la voix de toute notre équipe championne en 2006 pour apporter tout notre soutien à sa femme Mathilde et à ses trois enfants. On pense très fort à eux en ces moments difficiles.