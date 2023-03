CARNET NOIR - L’ancien deuxième ligne international des moins de 21 ans, formé à Brive et passé par le Stade français, Denys Drozdz est décédé dans la nuit de samedi à dimanche des suites d’une longue maladie. Il avait 37 ans.

Il se battait depuis de longues années contre cette fichue maladie. Las, celle-ci l’a emporté la nuit dernière. Denys Drozdz, ancien joueur professionnel, né à Tulle et formé au CA Brive, est décédé à l’âge de 37 ans. Ancien deuxième ligne international des moins de 21 ans, il avait notamment été sacré champion du monde en 2006 avec la génération Ouedraogo, Chouly, Médard, Guirado, Sempéré, Beauxis, Mermoz ou encore Tillous-Bordes.

Ici tout à droite de face, Denys Drozdz affrontait l'Australie avec le XV de France -21 ans

Avec plus de deux mètres sous la toise (2.03m), ce joueur longiligne s’était rapidement imposé dans les rangs du CAB au cours de la saison 2005/2006. À tel point qu’il avait attiré les convoitises de plusieurs grands clubs du Top 14. En 2007, il avait finalement choisi de rejoindre le Stade français de Max Guazzini. L’avenir semblait tout tracé pour ce Corrézien, attaché à sa région. On lui promettait alors le XV de France. Et puis, un premier coup de massue lui est tombé dessus. En cette année 2007, il est victime d'une crise d'épilepsie durant un entraînement. Des examens plus approfondis sont menés. Et le diagnostic tombe : terrible, affreux. Denys Drozdz doit mettre sa carrière entre parenthèses, à seulement 22 ans, pour se faire opérer d’une tumeur au cerveau.

En 2008, une première victoire

Celui qui était connu pour être un guerrier hors pair sur le terrain décide de se battre et d’affronter le mal avec courage. Nous l’avions rencontré à l’époque pour évoquer ce combat. Il en était convaincu, la victoire serait au bout du chemin. Dans un premier temps, ce fut vrai. En 2008, il avait repris l’entraînement avec ses partenaires du Stade français. Las, il n’avait pas pu rejouer en compétition et avait dû mettre un terme définitivement à sa carrière en 2010.

Le CA Brive a la douleur d’annoncer le décès de Denys Drozdz à l’âge de 37 ans.



Formé au CAB, Champion du Monde U20 en 2006, il a disputé 44 matchs en Noir et Blanc avant de revenir comme éducateur.



Le CAB adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/J6vYFu0V8n — CABCLRUGBY (@CABCLRUGBY) March 5, 2023

Depuis, il avait regagné sa région natale avec son épouse Mathilde qui l’a toujours soutenu et accompagné. Il avait souhaité garder un pied dans le rugby, passant ses diplômes d’entraîneur. Le CAB lui avait alors confié la responsabilité des Reichel du club. Malheureusement, la maladie, insidieuse, a commencé à gagner du terrain. Denys Drozdz, ce garçon pudique et discret, s’en est donc allé à l’âge de 37 ans. Il laisse derrière lui une épouse, Mathilde, et trois enfants.

La rédaction de Midi Olympique s’associe à leur douleur et leur présente ses plus sincères condoléances.