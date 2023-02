TOP 14 - Le Lou est en pleine forme. Les joueurs de Xavier Garbajosa restent sur une victoire bonifiée face au Racing (45-11), le 5ème succès consécutif. Le président Yann Roubert s'est confié sur les ambitions du club cette saison. Il réagit également à la "polémique" Léo Berdeu, après que ce dernier a regretté le départ de Josua Tuisova au Racing 92 en fin de saison.

Comment analysez-vous le début d'année 2023 de votre équipe ?

C’est une belle période à vivre. Après, on a vécu des moments difficiles il n'y a pas si longtemps. On est capables de tout, y compris du meilleur comme en ce moment. Ce championnat est très serré, ça peut aller très vite dans les deux sens.

L'objectif est-il d'aller chercher cette qualification directe en demi-finales en terminant dans les deux premiers ?

On voit que la deuxième place n'est pas loin, mais la 7ème aussi. On aimerait au moins rester là où on est (3èmes du championnat à deux points du 2ème, N.D.L.R.) et on ne s'interdit rien. Surtout pas d'avoir des ambitions. Par contre on garde à l'esprit qu'on n'est à l'abri de rien. Nous sommes conscients de notre situation et pas naïfs sur le fait que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Ce championnat est loin d'être reposant mais il est passionnant.

Avec Xavier (Garbajosa), on s'est choisis mutuellement

Que vous manque-t-il pour aller chercher le Bouclier de Brennus ?

On a atteint deux fois les demi-finales et on a perdu les deux fois. L'objectif n'est pas d'atteindre une nouvelle demie et de perdre à chaque fois, mais plutôt de jouer la finale et de la gagner. La route jusqu'au sommet est longue et parsemée d'embûches. On n’a pas vécu les sommets du championnat de France depuis 1933 – je dis "on" mais personne bien sûr ne l’a vécu – donc c’est important de continuer à progresser, à franchir les étapes une par une mais le plus vite possible. Depuis 2019, on n'a pas été invités en phases finales et on reste sur deux 9ème place. On a clairement envie de regoûter à ces matchs éliminatoires.

La première saison de Xavier Garbajosa est-elle satisfaisante à vos yeux ?

Il reste évidemment sept matchs ce n’est pas fini, mais bien sûr. Xavier est arrivé avec son talent, ses compétences, sa passion, pour continuer à faire grandir le Lou rugby, sur tous les aspects du club.

On est loin d’être rassasiés car on est loin d’être arrivés

Cela n'a pas toujours été facile...

Avec Xavier on s’est choisis mutuellement avec la conviction qu’on pouvait faire de belles choses ensemble. Évidemment que ce n’est pas un long fleuve tranquille, on a vécu des moments difficiles. On ne les oublie pas pour essayer de ne pas les revivre. Là où je suis très heureux, c'est qu’on a construit un vrai collectif. Il n’y a pas juste un quinze type et les autres derrière. Depuis le début de la saison, il y a un vrai groupe d'une quarantaine de joueurs et un staff qui met les gars dans les meilleures conditions. Le groupe répond présent depuis début janvier, mais on est loin d’être rassasiés car on est loin d’être arrivés.

Qu'avez-vous pensé de la sortie de Léo Berdeu après le match face au Racing, qui ne comprenait pas comment le Lou avait pu laisser partir Josua Tuisova au Racing 92 ?

Léo (Berdeu, N.D.L.R.) a voulu dire que "Josh" (Josua Tuisova, N.D.L.R.) était un joueur extraordinaire, rien de nouveau là-dessus, et que bien évidemment il allait nous manquer. Léo sait très bien qu'on n'a pas laissé partir Josua et qu'on n'a rien fait pour le laisser partir. C'était son choix de vie et son choix de carrière. "Josh" est le premier à avoir envie de finir le mieux possible avec le Lou et il faut tous qu'on profite de lui. Léo aura une grosse équipe l'an prochain et une très belle ligne de trois-quarts. Il n'y aura plus Josua malheureusement, mais un très grand joueur fidjien sera avec nous, en l'occurrence Semi Radradra.

Léo Berdeu peut être rassuré alors...

Bien sûr, et il faudra aussi compter sur notre ossature de joueurs qui aura une année de plus d'expérience. Je rassure tout le monde : on sera bien quinze au coup d'envoi de la saison prochaine.

Vu le niveau de Josua Tuisova en ce moment, n'êtes-vous pas un peu frustré ?

Quand on voit les performances de "Josh" en ce moment, on a tous des regrets de ne pas le voir avec Semi Radradra dans la ligne de trois-quarts du Lou la saison prochaine. Mais c'est la vie d’un club et d’une carrière. J’espère qu'il va finir par les quatre plus gros mois de sa carrière avant de réaliser une grosse Coupe du monde. Et quand il sera plus chez nous, idéalement, ça serait gentil qu'il perde contre le Lou (rires).

Avec Léo on n'est pas fâchés, surtout pas, on s'est appelés dès hier

Votre recrutement est-il terminé ?

Pas tout à fait. Il nous reste un ailier à officialiser sous peu et sans doute un ou deux joueurs. On a jusqu'au 1er juillet pour se préparer.

Le week-end prochain vous vous déplacez à Castres, qui lutte pour sa survie dans l'élite...

On a parfois été inconstants. On joue contre une grosse équipe qui aura le couteau entre les dents et qui a montré ce qu’elle savait faire. C'est le vice champion de France qui est dans le dur actuellement. C'est le contexte idéal pour nous de montrer notre constance. A nous d'être bons.

Pour finir, on veut être bien sûr, vous n'êtes pas fâché avec Léo Berdeu ?

Non surtout pas, on s'est appelés dès hier avec Léo. C'est un très beau symbole du Lou et j'espère qu'on va faire de très belles choses ensemble. Pour longtemps, et quels que soient les joueurs qu'il aura autour de lui. Il y a encore "Josh" sur cette fin de saison. Qu'ils fassent de très belles choses ensemble, sur le terrain, et après Léo continuera avec de nouveaux partenaires.