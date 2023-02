TOP 14 - L'ouvreur du LOU a eu des mots forts après la victoire des siens face au Racing (45-11). Dans l'émission de Canal+, il a déclaré : "Je ne comprends pas comment on a pu laisser partir un joueur comme ça" sur le départ de Josua Tuisova en fin de saison.

Léo Berdeu tire à boulet rouge. Après la victoire bonifiée de Lyon face au Racing (45-11), le nom d'un homme revenait en boucle : Josua Tuisova. Le centre fidjien est à un niveau stratosphérique depuis quelques semaines, martyrisant les défenses du Top 14 avec notamment quatre essais sur les cinq derniers matchs. Oui mais voilà, face aux franciliens hier, il affrontait son prochain club, lui qui a déjà officiellement rejoint l'équipe de Jacky Lorenzetti. Un coup dur pour le Lou et son ouvreur, qui n'a pas tenu sa langue dans sa poche au moment d'évoquer le sujet durant l'émission de Canal+ : "Quand tu as un joueur comme lui sur le terrain et qu’il est en forme, tu peux rêver grand. Malheureusement, il va nous quitter la saison prochaine. Je ne comprends pas comment c’est possible, comment on a pu laisser partir un joueur comme ça."

Une déclaration forte, qui montre que l'ancien d'Agen est devenu un leader parmi les hommes de Xavier Garbajosa. Le demi d'ouverture se place ainsi contre la décision de son président Yann Roubert. Mais l'ouvreur est aussi conscient de la chance d'avoir un joueur de ce niveau, dans une saison où les Lyonnais sont actuellement troisièmes, sur une série de cinq victoires consécutives en championnat : "On doit en profiter tant qu’il est là car il est un facteur X énorme, un des meilleurs joueurs de la planète". La semaine prochaine, le Lou se déplace sur la pelouse de Pierre-Fabre, à Castres, pour continuer leur série, et se rapprocher encore un peu plus des deux premières places.