TOP 14 - Mauvaise nouvelle pour le Lou. Le demi de mêlée Jean-Marc Doussain, sorti contre le Racing 92 le week-end dernier, va rater les prochaines semaines de compétition.

Coup dur pour le Lou. Le demi de mêlée Jean-Marc Doussain va rater les deux prochains mois de compétition. D'après Le Progrès, l'expérimenté numéro 9 a été touché à un ménisque et devrait se faire opérer prochainement.

Face au Racing 92 le week-end dernier, l'expérimenté joueur du Lou réalisait une bonne performance. Il était d'ailleurs l'auteur d'un sauvetage défensif à la 49e minute. D'abord sonné (il a effectué un protocole commotion), c'est finalement le genou qui a été touché. Et d'après nos confrères, Jean-Marc Doussain ne pourra pas revenir sur les terrains du championnat avant au moins huit semaines.

Avec Couilloud à Castres

Jean-Marc Doussain out, Xavier Garbajosa pourra par contre compter sur la présence de Baptiste Couilloud pour le déplacement à Castres ce week-end. Le numéro 9 du XV de France ne fait pas partie des 17 joueurs protégés par le staff français et peut donc disputer la 20eme journée de Top 14. Présent sur la feuille de match face à l'Ecosse, il n'a pas disputé une seule minute car Antoine Dupont a terminé la rencontre. Le manager du Lou devrait donc donner du temps de jeu à Baptiste Couilloud, qui apportera toute sa fougue à ses coéquipiers lors de ce périlleux déplacement dans le Tarn face à un Castres olympique qui lutte pour sa survie dans l'élite.

"On a parfois été inconstants, expliquait sur notre site le président du club Yann Roubert. On joue contre une grosse équipe qui aura le couteau entre les dents et qui a montré ce qu’elle savait faire. C'est le vice champion de France qui est dans le dur actuellement. C'est le contexte idéal pour nous de montrer notre constance. A nous d'être bons."