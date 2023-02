A l'issue de la lourde défaite des siens sur la pelouse de Toulouse (34-10), Sébastien Piqueronies n'a pas caché sa déception. Le manager béarnais s'est montré lucide sur la prestation de la Section paloise, bien trop maladroite pour espérer quelques chose à Ernest-Wallon.

"Il y a clairement un niveau d'écart entre les deux équipes, il faut etre lucide. Le regret de ne pas avoir été plus réalistes, car nous avons eu des occasions de nous rapprocher de la ligne mais nous n'avons pas été tueurs. J'ai aussi le regret d'avoir failli en conquête directe et notamment en touche. Je regrette de n'avoir pas eu plus de ballons à utiliser et voir ce que l'on pouvait en faire. Mais, il aurait fallu que beaucoup de choses s'alignent pour espérer mieux aujourd'hui.

Je suis lucide sur le niveau momentané de notre équipe et les axes de progression qui deviennent urgents. Je suis lucide sur les secteurs où nous devons progresser dans les six jours et demi qui arrivent. Il faut avoir une base de conquête fiable et solide qui nous permette d'utiliser nos ballons. Il nous faut une réactivité beaucoup plus élevée, avec des soutiens plus réactifs pour être capables de peser davantage sur la ligne. Il y a eu une classe d'écart dans la cellule vie du ballon, qui a été maintenu debout par des Toulousains très réactifs sur les soutiens au porteur de balle. Nous devons progresser dans ce secteur."