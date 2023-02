TOP 14 - Après avoir écopé d’un carton rouge lors du choc face à Toulouse, la légende italienne, qui fêtera ses 40 ans en septembre prochain, est suspendue à titre conservatoire avant son passage en commission de discipline. À quelques mois de la retraite, l’intéressé prépare également sa future vie.

Des larmes, au soulagement à la suite du succès du RC Toulon face à Toulouse (17-6), samedi dernier. Touché par la perte de son père, expulsé dès la demi-heure de jeu contre le leader du Top 14, Sergio Parisse a probablement vécu une des pires semaines de sa vie d’homme. Passionné jusqu’au-boutiste, le troisième-ligne, absent de l’entraînement ouvert au public en début de semaine, était bien de retour sur le pré du Campus ce mardi. Avec toujours la même énergie, le même sens du devoir qui impressionnent ces équipiers : "C’est un leader. Vous connaissez le bonhomme, on ne fait pas sa carrière si on n’est pas un tel compétiteur, a salué Serin après le match face au Stade. C’est un ancien avec une grosse tête dans le caractère et le don de soi."



Pour son plaquage en bascule au détriment de Pierre-Louis Barassi, l’Italien est convoqué le 1er mars prochain devant la Commission de discipline et des règlements pour une "situation visée susceptible de constituer une infraction aux Règlements Généraux de la LNR et de la FFR". Que risque-t-il au juste pour sa 5e expulsion en carrière au sein du Top 14 ? Si l’on se réfère au barème de la LNR, Parisse est coupable de l'action suivante "Soulever un adversaire du sol et le laisser tomber ou le pousser vers le sol de telle sorte que sa tête et/ou le haut de son corps heurte le sol."

Sergio Parisse expulsé lors du match contre Toulouse Icon Sport - Icon Sport

Pour ce type d'infraction, le degré faible de la sanction est de 6 semaines, le degré moyen de 10 semaines et le degré supérieur peut aller jusqu’à 14 semaines ou plus (avec un maximum de 52 semaines dans le règlement). Il faut savoir que cette sanction peut être réduite potentiellement de moitié si le joueur présente des excuses, des remords, selon son attitude avant et pendant l’audience (il s’est excusé auprès de Barassi et a salué M.Nuchy avant de regagner les vestiaires) et son casier. Cette future décision en dira beaucoup sur le futur de Sergio Parisse.

Les options Toulon et Squadra Azzurra

En fin de contrat en juin prochain, le troisième-ligne centre va raccrocher les crampons. "Je terminerai en juin prochain, a-t-il confié auprès de Rugbyrama. Et cette fois, c’est sûr ! (rires) Je sais qu’il y aura, après vingt ans passés dans de rugby professionnel (il a commencé sa carrière à Trevise en 2002, N.D.L.R.), des moments difficiles. Je sais que le rugby me manquera et j’essaie de m’y préparer dès à présent, histoire d’aborder cette période de ma vie dans les meilleures conditions possibles." Le ballon ovale ne devrait pas être si loin.



Depuis le début de saison, l’ex-Parisien, accompagné par Mathieu Bastareaud, s’investit auprès des Crabos de l’entité au muguet dans l’optique d’obtenir des diplômes. Il intervient tout particulièrement dans le domaine de la touche, où il a acquis ses lettres de noblesse. Avec le départ de James Coughlan, qui arrive au terme de son engagement, une place se libère au sein du staff varois dans ce domaine. Heureux à Toulon avec Silvia, sa femme, et leurs deux enfants, Parisse se verrait bien poursuivre l’aventure de l’autre côté de la ligne.



L’autre hypothèse mène au XV d’Italie. Avec une coupe du Monde en France, un pays où il a passé la majeure partie de sa vie, le natif de La Plata (Argentine) peut y voir un signe du destin et finir la boucle sur le terrain après la frustration de 2019. Lors de ce dernier Mondial, Les Transalpins avaient été éliminés sur tapis vert à la suite de l’annulation, causée par un typhon, de la dernière rencontre de la phase de poule face à la Nouvelle-Zélande. À l’image de ses équipiers, Parisse n’a jamais vraiment digéré cette décision jugée "injuste".

Sergio Parisse n'a jamais eu l'occasion de vraiment faire ses adieux à la sélection italienne Icon Sport - Icon Sport

Depuis, il n’a plus jamais porté le maillot des Azzurri en compétition, et ainsi, il n’a pas eu l’occasion de faire ses adieux. Parmi le staff, ou aux côtés de la bande à Ange Capuozzo, sur le terrain, Parisse ne ferme aucune porte. "Je n’ai pas fait une croix sur ma carrière internationale. Je crois même encore faire partie des radars et si le sélectionneur m’appelle, je répondrai avec plaisir. D’ici là, j’essaie de me concentrer sur les choses que je maîtrise, ma forme physique, mon hygiène de vie, mes performances." Benjamin Button pourrait donc bien fêter ses 40 ans, le 12 septembre prochain, sur les pelouses de la coupe du Monde. Avec Parisse, il ne faut jamais dire jamais.