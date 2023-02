Depuis un mois, Perpignan enchaîne les belles prestations et les victoires décisives. Remontés à la treizième place, les hommes du tandem Arlettaz-Marty produisent un rugby offensif de qualité. Les chiffres de leur belle série se passeraient presque de commentaires.

Avec Lyon et Toulon, l'Usap est une des équipes en forme du moment en Top 14. Les Catalans restent sur trois succès, face au Stade français (31-24), à Brive (22-24) et contre Pau (49-29). Depuis samedi soir dernier, ils ont même quitté la dernière place : "Nous voilà à deux points de Pau et Castres et l’on distance désormais Brive, évoquait lundi, dans Midi Olympique, l'ailier Lucas Dubois, un des acteurs majeurs de cette spirale positive. On est revenu sur la concurrence et l’on peut pourquoi pas viser la douzième place."

Une perspective inenvisageable il y a encore quelques semaines. Après avoir essuyé sept revers consécutifs, toutes compétitions confondues, de début décembre à fin janvier, les troupes de Patrick Arlettaz et David Marty ont retrouvé de l'allant et ont atteint un niveau de jeu peut-être inédit dans l'histoire récente du club dans l'élite. En trouvant une nouvelle forme de constance, surtout : "L’an dernier, nous avions réussi à réaliser de belles performances face à de grosses équipes, durant l’hiver notamment, mais nous avions du mal à trouver de la continuité. Ces trois victoires, dont deux face à des concurrents directs, montrent que l’on est en train de grandir."

L'Usap a pris 40 % de ses points sur trois matchs

Le différentiel est tout bonnement saisissant : en l'espace de trois rencontres, l'Usap a empoché 40 % de ses points au classement (12/30) ; sur les quinze premières journées, elle n'avait glané dix-huit unités. Le sursaut était nécessaire. Il est exemplaire :"Lorsque Brive était sorti d’un bloc avec trois victoires alors que l’on avait enchaîné trois revers, tout le monde nous avait enterrés, se souvient Lucas Dubois. On s’était alors resserré. Nous n’avions plus rien à perdre, il fallait lâcher les chevaux. La réception du Stade français avait été ciblée et nous a mis en confiance. Les deux matchs d’après allaient ensuite déterminer notre saison. Si on les avait perdus, c’était quasi fini." Aujourd'hui, Perpignan a atteint la barre des 30 points et a complètement relancé la course au maintien.

L'Usap tourne à 34,6 points de moyenne depuis un mois

Sur la première partie de saison, l'attaque de l'Usap ne donnait pas la pleine mesure de son potentiel. Il lui manquait un peu de confiance, de repères, de réussite. Avec 14,5 points par match, les Catalans marquaient trop peu et devaient compter sur leur défense pour l'emporter. À Clermont, où les Sang et Or avaient inscrit deux merveilles d'essais collectifs, le 7 janvier, il s'est comme produit un déclic. Sur leurs trois récents succès, ils ont inscrit la bagatelle de 104 points, soit une moyenne de 34,6 unités. La démonstration offensive face à Pau y a grandement contribué. Perpignan n'avait plus autant marqué en Top 14 depuis 2010. Depuis ce week-end, elle n'est plus la dernière attaque du Top 14 (322 points contre 313 à Brive).

Dix essais de trois-quarts sur les treize derniers

L'Usap est globalement montée en puissance. Actuellement, son pack affiche une consistance essentielle tandis que ses lignes arrière s'en donnent à cœur joie. Sur les treize essais marqués depuis un mois, dix ont été aplatis par des trois-quarts : Sadek Deghmache, Eddie Sawailau et Tristan Tedder ont frappé deux fois, Lucas Dubois, Jeronimo De La Fuente, Jake Mc Intyre et George Tilsley y allant aussi de leur réalisation. Total auquel on pourrait ajouter l'essai de pénalité accordé à Brive pour une faute dans l'en-but sur Alistair Crossdale. Le jeu de ligne prôné par le staff devient réalité avec la doublette McIntyre-Tedder à la manœuvre : "Avoir ces deux ouvreurs de formation associés donne une autre dimension à notre animation, reprend Lucas Dubois. On peut dire que l’on a trouvé notre rythme de croisière derrière." Pour l'heure, ce sens de l'initiative est récompensé. L'émergence de Crossdale et de Sawailau, la forme de Dubois et Deghmache ou encore l'impact croissant de De La Fuente complètent le tableau.

94,1 % face aux perches

La confiance habitant actuellement l'Usap se ressent dans la réussite de ses buteurs. Sur les trois dernières journées, leur taux de réussite dans l'exercice s'élève à 94,1 % (16/17) : Jake Mc Intyre en est à 9/9; avec plusieurs réalisations en bord de ligne, quand Tristan Tedder n'a connu qu'un échec (7/8), sans conséquence, face à Pau. Contre le Stade français et à Brive, la précision des botteurs avait été décisive. Leurs homologues (trois échecs pour Segonds, un pour Sanchez) n'avaient pas fait preuve de la même fiabilité, ce qui avait grandement conditionné le dénouement de ces matchs serrés.