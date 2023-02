6 NATIONS U20 - Pour cette réception de l'Écosse au stade Armandie d'Agen ce vendredi soir, les Bleuets ont régalé les spectateurs en inscrivant huit essais dans la rencontre et en s'imposant largement (54-12). Avec un jeu alléchant et des attaques dévastatrices, le XV de France U20 a disposé aisément des joueurs écossais et remporte là son deuxième succès dans ce Tournoi U20 édition 2023.

Ce vendredi soir, à l'occasion de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations U20 2023, le XV de France était en opération reconquête. C'est que, deux semaines après avoir été battus en Irlande, les joueurs de Sébastien Calvé devaient absolument s'imposer face à l'Ecosse devant les plus de 10 000 spectateurs venus remplir les travées du stade Armandie d'Agen. Dans la préfecture du Lot-et-Garonne, terre de rugby par excellence, la relève du ballon ovale tricolore a plus que fait se relancer puisque les Britanniques repartent de la perle du Midi avec 54 points dans la musette. Une capacité de réaction Pourtant, le début de la partie ne s'est pas passé comme escompté avec un réel manque de maîtrise face à une grosse envie écossaise. Tout de même, c'est Mathis Ferté, à la neuvième minute, qui enflammait le public agenais pour la première fois en concluant, en coin, une action collective rondement menée et mettant aux prises toutes les composantes du XV tricolores. La suite allait être plus compliquée avec un essai écossais de Rudi Brown (19e, 7-5), mais les Bleuets montraient leur remarquable capacité de réaction dans les minutes suivantes en allant de nouveau passer la ligne adverse grâce à Arthur Mathiron (21e, 12-5). A partir de ce moment-là, les Ecossais ne reverront plus les tricolores qui déroulent leur rugby une heure durant jusqu'à inscrire un impressionnant total de huit essais.



Une mêlée enfin maîtrisée En difficulté jusqu'à alors dans ce Tournoi 2023, la mêlée française a, cette fois-ci, été un immense point fort pour les Bleuets. C'est notamment grâce à la maîtrise de ce secteur du jeu que la France s'impose ce vendredi soir 54-12 pour ce qui est, pour le moment, son premier match facile de la compétition. Mais, puisque rien n'est jamais complètement idyllique, cette large victoire bonifiée, si elle relance les tricolores, ne permet pas de leur redonner leur destin entre leurs mains avant les deux dernières journées. C'est que l'Irlande et l'Angleterre, dans le même temps, se sont toutes les deux imposées avec le bonus offensif et comptent toujours une victoire d'avance sur le XV de France. C'est dire si l'affrontement programmé le 10 mars prochain sur la pelouse du Recreation Ground de Bath va valoir son pesant de cacahuètes pour les Bleuets. En plus de l'enjeu du Crunch, il y aura bien celui de ne pas perdre tout espoir de remporter le Tournoi des 6 Nations 2023 qui planera sur le Sud-Ouest de l'Angleterre