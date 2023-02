Depuis quelques mois, les joueurs d’avenir font leur entrée sur Royaltiz. En tête de gondole, on retrouve Léo Coly. Le demi de mêlée de Montpellier a rapidement cédé aux sirènes de la plateforme.

Le 9 décembre 2021, Antoine Dupont inaugurait l’arrivée des joueurs de rugby sur Royaltiz. Depuis, le capitaine du XV de France a été rejoint par dix-huit autres rugbymen. Lors des premiers mois, ce sont des pointures internationales comme Teddy Thomas, Virimi Vakatawa ou encore Gabin Villière qui ont fait leur entrée. Il y a plusieurs mois, l’ailier toulonnais déclarait ceci suite à son arrivée sur la plateforme d’investissement : "À première vue, le projet était très intéressant. Cela intrigue de nombreuses personnes puisqu’on nous en parle en-dehors des terrains. C’est à la fois drôle et agréable."

Au total, ce sont pas moins de treize internationaux français qui sont présents sur Royaltiz. Capés l’été dernier lors de la tournée d’été au Japon, Max Spring et Yoan Tanga ont eux aussi rejoint l’aventure. L’arrière du Racing 92 a fait son apparition le 13 septembre dernier tandis que l’ancien troisième ligne francilien a été introduit le 23 août. Au beau milieu de tout ce beau monde, on retrouve également un pilier international italien. On parle ici de Danilo Fischetti. Le pilier des London Irish a affronté les Bleus lors de la première journée du Tournoi des 6 Nations et est promis à un très bel avenir.

Ils sont dix-huit rugbymen disponibles sur Royaltiz.

"J’ai de suite été partant"

Sélectionné par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi mais malheureusement blessé à une cuisse, Léo Coly ne connaîtra pas sa première sélection en ce début d’année 2023. Si ce n’est que partie remise sur le terrain, le demi de mêlée du MHR a bel et bien réussi son entrée sur Royaltiz. "Quand j’ai été contacté, j’ai de suite été partant. Je trouve le concept vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment cool que des personnes puissent investir sur des joueurs qu’ils soutiennent tous les week-ends."

Et à en croire les propos de l’ancien joueur de Mont-de-Marsan, il n’y a pas que les fidèles du MHR qui investissent sur lui : "Mes potes me mettent un peu la pression (rires). Ils ont misé sur moi donc ils veulent que je fasse des gros matchs pour que ma valeur augmente." En plus de Léo Coly, son coéquipier à Montpellier Louis Foursans-Bourdette fait lui aussi partie de la fine équipe alors que les deux derniers à avoir débarqué sur Royaltiz sont les Toulousains Pierre Fouyssac et Lucas Tauzin. Autrement dit, que vous vouliez investir sur des internationaux confirmés ou des jeunes joueurs d’avenir, vous y trouverez votre compte !