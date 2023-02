FEMININES - Engagé en Elite 1 féminine, soit la division la plus haute, le RC Chilly-Mazarin est contraint de déclarer forfait pour le reste de la saison en raison de trop nombreuses blessures.

La première poule d'Elite 1, composée de Montpellier, le Stade bordelais ou encore le Stade toulousain, va devoir finir la phase régulière à 5. La raison ? C'est le forfait général du RC Chilly-Mazarin. Après avoir fait forfait deux fois dans la saison, le club de l'Essonne a annoncé la nouvelle ce mercredi dans un communiqué.

"Cette décision fait suite à de nombreuses concertations entre les joueuses, le staff et la filière féminine depuis mi-janvier 2023. L'engagement et l'abnégation de nos joueuses et des staffs ont permis de se maintenir et de compenser le manque de moyens et la complexité de répondre aux exigences de l'Élite. Ce forfait [...] est un choix de raison, désormais inévitable. La sécurité de nos joueuses est prioritaire face à la volonté d'évoluer en Élite 1."