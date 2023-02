TOP 14 - Blessé à la cheville depuis la rencontre de Champions Cup sur la pelouse des Sharks, le demi de mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles Maxime Lucu devrait faire son retour sur les terrains ce week-end. Présent à l'entraînement, le demi de mêlée est pressenti pour être titulaire contre Perpignan.

En cette période de doublons, l'absence de Maxime Lucu était attendue pour l'Union Bordeaux-Bègles. Seulement, ce n'est pas à cause de sa convocation avec les Bleus que Maxime Lucu fut privé de plusieurs matchs de Top 14 au mois de février. Le demi de mêlée s'est blessé à la cheville lors du déplacement à Durban en Champions Cup et a dû observer plusieurs semaines de soins. Une blessure qui l'a contraint à déclarer forfait pour la préparation et le début du Tournoi des 6 Nations avec le XV de France. C'est béquilles à la main que le co-capitaine bordelais assistait aux entraînements de l'UBB en semaine. Mais avant la réception de Perpignan ce samedi, Maxime Lucu est de retour.

Les bonnes nouvelles s'enchaînent du côté de la Rade. Les hommes de Pierre Mignoni et Frack Azéma ont vu trois renforts de poids reprendre l'entraînement ce mercredi. Il s'agit de Jean-Baptiste Gros, Mathieu Bastareaud et Christopher Tolofua.https://t.co/Dc65aPoZaR — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 22, 2023

"On l’espère (pour jouer contre Perpignan, NDLR), sa fin de semaine s’est bien passée. On va voir sur le début de cette semaine si on peut l’intégrer sur les entraînements", avait confié Frédéric Charrier après la rencontre contre Clermont. Et ce mardi, Lucu était bien présent aux côtés de ses coéquipiers lors de l'entraînement des Bordelais. Malgré la présence de Jules Gimbert et le recrutement d'Hugo Zabalza pour compenser la blessure de Yann Lesgourgues, il semble que Lucu fasse directement son retour en tant que titulaire ce week-end.

Une très bonne nouvelle pour l'UBB, qui l'est aussi pour le XV de France, qui vient de perdre Nolann Le Garrec sur blessure, lequel a été remplacé par Baptiste Serin dans le groupe. Un retour de Maxime Lucu pour le match contre l'Angleterre est donc maintenant probable.